"На днях буду выступать в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Это весьма авторитетная международная организация (в которую входит и Россия), попросили подробно рассказать о ситуации с Алексеем Навальным. Таких выступлений у меня сейчас немало, но у этого - смешная предыстория, которой хочу с вами поделиться", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook ,

"На почту ФБК* (!), просто вот на общую почту, указанную на сайте, пару недель назад написал советник президента Ассамблеи Лоик Пулен. К счастью, ребята, которые у нас разбирают общую почту, сориентировались, и мне переслали. Там было такое сообщение: "К нам обратился с довольно странным посланием Леонид Волков, мы хотим проверить, правда ли он это писал и действительно ли это его контакт". И к сообщению было приложено электронное письмо.

Написанное на совершенно ужасном английском, оно содержало в себе примерно следующую информацию: некто, называющий себя начальником штаба Алексея Навального Леонидом Волковым, выражал почтение президенту ПА ОБСЕ лорду Питеру Боунессу и хотел бы назначить конференц-колл для того, чтобы обсудить, как ОБСЕ могла бы поддержать Леонида Волкова и Юлию Навальную в их тяжелой борьбе за правое дело, причем, по возможности, финансово. Письмо было отправлено с электронной почты 'lvolkov@navalny.team' (разумеется, у нас нет такого домена и это не мой адрес почты) и содержало номер телефона для обратной связи - почему-то, польский.

Все стало понятно: это были Лексус и Вован. Эти мошенники, которых почему-то до сих пор в СМИ называют "пранкерами" - хотя это просто обычные АПшные шныри за копеечный прайс, типа Ильи Ремесло или какого-нибудь "доктора Сосновского". К этому моменту мне было уже известно о примерно 10 их попытках раскрутить кого-то на такой разговор, прикинувшись мной - они писали и в Совет Европы, и Жозепу Боррелю, и в Европарламент, и в аппарат ПАСЕ, и еще в массу разных международных организаций. И если примерно в десяти случаях "на том конце провода" решили проверить аутентичность запроса и связались со мной, то я могу только гадать о том, сколько всего попыток сделали Лексус и Вован - десятки? сотни?

Знаю, кстати, о двух успешных: им удалось развести на разговор со "мной" бывшего генерального секретаря Амнести Интернешнл Жюли Верхаар (надеюсь, что вопиющая некомпетентность, которую та проявилась, откликнувшись на это бездарное фишинговое письмо, вошло в список причин ее отставки), а еще они сумели поговорить со спецдокладчиком по расследованию отравления Алексея Навального в ПАСЕ, французским депутатом Жаком Мэром (правда в этом случае они, насколько я знаю, представлялись не мной). Наверное, были и еще...

Короче говоря: все это в коротком и сжатом виде и рассказал господину Пулену, поблагодарив его за бдительность и за то, что они не стали назначать звонок не пойми с кем, не попытавшись сначала проверить информацию. Слово за слово - он и говорит: "но вообще-то, нам бы действительно хотелось с вами поговорить! мы в ОБСЕ хотим больше знать и про отравление Навального, и про его арест и нынешние условия, и про то, как Кремль ведет кампанию по дезинформации, жертвой которой мы сами чуть не стали..."

Так что вот, спасибо Лексусу и Вовану, организовали мне выступление на важной международной площадке. Еще и там теперь будут возить мордой по столу мерзкого наглого лживого жулика Петю Толстого (именно он возглавляет российскую делегацию в ПА ОБСЕ, которая, кстати, состоит аж из 15 депутатов-бездельников - 5 от СФ, 10 от Госдумы)".