"Самое важное на всем постсоветском пространстве происходит сейчас в Республике Беларусь. Страшный сон Кремля - это победа народа, т.е. отстранение Лукашенко от власти в результате выборов", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook.

"И не потому, что наше начальство любит Александра Григорьевича - мне, наоборот, кажется, что терпеть не может! А потому, что мы же, как они говорят, братские страны. А значит, многие - очень многие у нас - спросят тогда себя, чем мы хуже?

Поэтому, уверен, что Лукашенко получил добро на, как бы это помягче сказать, коррекцию результатов - без этого шансов набрать голоса у него нет. Наверняка, получил и добро на подавление послевыборных протестов.

Есть три сценария:

Первый. Лукашенко проигрывает и отдает власть. Это из области ненаучной фантастики, такого не будет.

Второй. Лукашенко объявляет себя победителем, и народ съедает это более или менее спокойно. Это крайне маловероятно - смиряться с очередной узурпацией люди не захотят, не те там настроения.

Третий. Лукашенко объявляет себя победителем, начинаются масштабные протесты, которые подавляются силой. Вот это уже представляется весьма вероятным.

Но есть и четвертый вариант - протесты подавить не удается. И в элитах может начаться раздрай и саботаж, и войска могут отказываться, и народ стоять твердо. Что тогда?

А вот тогда может случиться самое страшное - братская помощь. Может, именно в расчете на такое развитие событий туда направлялись вагнеровцы? В качестве передовой группы, которая в нужный момент возьмет под контроль, например, аэропорт в Минске.

Этот четвертый сценарий, если он, не дай Бог, реализуется, будет катастрофой и для Беларуси, и для нас, катастрофой, по масштабам и последствиям многократно превосходящей Крым.

Ждать осталось недолго, счет уже на часы".