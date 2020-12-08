"Итак, прошло около месяца после моего выздоровления от COVID-19. Напомню, что я переболел в лёгкой форме: температура не повышалась выше 37,5, хотя и держалась 9 дней с небольшим светлым промежутком в середине болезни", - пишет в Facebook заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко.

"Серьезной одышки не возникало, КТ не делал. В общем полет нормальный, но есть два но:

- отмечаю определенные ухудшения когнитивных функций: тяжелее сосредоточиться, стал забывать больше дел, что пугает, иногда реально важных, периодически есть ощущение тумана в голове.

Готов был бы списать это на мнительность или некое преувеличение, если бы не реакция переболевших коллег, когда начинаешь об этом говорить. А она почти всегда одинаковая: "Да, да, точно, а я думал/думала это только у меня!" И обязательно парочка примеров собственной постковидной рассеянности, по примеру моей убранной в холодильник флэшки. - запахи. Они вернулись примерно через неделю, но до сих пор, чтобы ощутить что-то, нужно поднести это прямо к носу. Заходя к комнату, или выходя на улицу, я практически не ощущаю запахов места. Все для меня пахнет одинаково - воздухом. Конечно, если на кухне что-то сильно подгорело или у подъезда чадит машина, я это чувствую, но тонкая палитра утрачена полностью. Надеюсь, что временно.

Понимаю, что по сравнению с многими историями, немалая часть которых развивалась на моих глазах, это сущие мелочи, поэтому особенно не жужжу".