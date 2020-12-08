"Общество.Будущее пишет экономическую программу для России. Цель мы ставим самую простую и приземленную: сделать людей богаче. Без лишних усложнений. Если люди будут жить в достатке, то и страна станет сильнее. Осталось определить, что такое "богаче", как это "богаче" измерить, и на кого в мире вообще стоит ориентироваться", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Возьмем понятный показатель: ВВП на душу населения. Это объем всех товаров и услуг в расчете на одного человека. В известной статье "Россия на рубеже тысячелетий" от 30 декабря 1999 года молодой тогда еще премьер Владимир Путин призывал по уровню подушевого ВВП догнать экономики Испании и Португалии. Для этого нужен был рост в 8% в год. В отдельные годы экономика росла даже быстрее, чем на восемь процентов, спасибо ценам на нефть и реформам начала нулевых. Но ситуация изменилась.

Португалия ушла далеко вперед, а Россия последние годы дает рост либо отрицательный (печально точная формулировка), либо в районе 1-2 процентов в год. И факторов будущего фантастического рывка лично я не вижу.

Сегодня надо искать уже другие ориентиры.

Мы взяли еще более точный показатель - реальный ВВП на душу населения, то есть в "постоянных долларах" и ценах 2010 года. Примерили его к разным странам и пришли к выводу, что сейчас ориентироваться нужно уже не на государства Западной Европы, а на бывших соседей по соцлагерю.

Мрачная реальность: чтобы догнать страны Восточной Европы, такие как Польша, Литва, Латвия - нам понадобится 20 лет и темпы роста в два раза выше базового прогноза. То есть, даже ускорившись вдвое, мы достигнем показателей Литвы к 2040 году.

Согласитесь, цель "догнать Литву" звучит несколько унизительно для такой страны, как Россия, с ее-то богатствами и потенциалом. Но правда в том, что такой сценарий - еще и весьма оптимистичный, требующий больших усилий. Для него нам потребуются реальные реформы и структурные изменения в экономике.

Конечно, за двадцать лет многое изменится, а подушевой ВВП - далеко не единственный показатель, по которому нужно судить о перспективах страны. Но все же себя надо оценивать объективно. Наш ориентир на ближайшие годы - экономика стран Восточной Европы. Пока мы можем играть в этой лиге".