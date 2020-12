"Несколько дней назад в научном журнале PNAS вышло исследование эффективности масок по предотвращению распространения инфекции SARS-CoV-2, вызывающей болезнь COVID-19", - пишет популяризатор науки на своей странице в Facebook.

"Исследование проводилось в Германии, где разные города вводили масочный режим не одновременно. Где-то требования носить маски в общественных местах появились раньше, а где-то позже.

Сравнивая динамику появления новых случаев COVID-19 в городах, где уже ввели обязательное ношение масок, и в городах, где их ввести на тот момент еще не успели, авторы посчитали, что в среднем такие требования приводили к уменьшению числа новых заражений вирусом SARS-CoV-2 на 45% (в течение 20 дней с момента введения правил).

Авторы отмечают, что с учетом крайне низкой стоимости такого вмешательства по сравнению с другими эпидемиологическими мерами маски проявили себя крайне эффективно".

"В качестве иллюстрации к этому посту я взял изображение из научной статьи "Face coverings and mask to minimise droplet dispersion and aerosolisation: a video case study" в журнале Thorax, авторы которого показали, как маски разного типа снижают количество капель жидкости, которые летят изо рта, когда мы говорим, кашляем или чихаем. И расстояние, на которое они летят.

Сам я довольно редко выхожу из дома в условиях пандемии, но если выхожу, то надеваю маску".