"Данные из взломанной почты Кирила Шамалова - это конечно сюрприз. Кто и зачем ломает почту зятя президента - это отдельный вопрос, который рано или поздно возникнет в повестке", - пишет в своем Telegram-канале заместитель директора "Transparency International Россия".

"Что мне показалось важным из материала "Важных историй" - это то, что нынешний муж Людмилы Путиной Артур Очеретный получает доверенность на ремонт и строительство семейной резиденции дочери Путина и Кирилла Шамалова в подмосковном Усово.

Несмотря на наличие статуса мужа экс-первой леди, официального занятия - издания книг и управления фондом Людмилы Путиной, Очеретному перепадают какие-то неофициальные семейные поручения по хозяйству - присмотреть за домом, показать куда повесить люстру за $15.000 и т.д. Очень полезное чтиво для социологов, которые будут изучать российское неодворянство".

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Стоит подумать о последствиях публикации материала "Важных историй" о взломанной почте Кирилла Шамалова. Выходит, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев, приславший Кириллу Шамалову строго конфиденциальные документы о сделках РФПИ с "Ростелекомом", скорее всего забыл, что ростелекомовские ценные бумаги торгуются на Лондонской и Нью-Йоркской бирже. И соответственно, действия Дмитриева, как государственного инсайдера, могут попасть в фокус внимания иностранных регуляторов", - отмечает Шуманов в следующей записи.

"То есть, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и британский финансовый регулятор (FCA) теоретически уже завтра могут начать расследование об инсайдерской торговле, а когда еще всплывет, что получателем инсайдерской информации стал зять российского президента, то тут могут почуять кровь даже те, кто обычно в таких случаях зевает.

В особенности, если вспомнят, что после этих писем Кирилл Шамалов выкупил компанию "Эйти Сервис", - подрядчика "Ростелекома" и получил от "Ростелекома" несколько выгодных контрактов. И по случайному стечению обстоятельств, именно в этот момент в совет директоров "Ростелекома" вошел Дмитриев. Про российский регулятор даже не будем говорить, чтобы не ставить Эльвиру Сахипзадовну Набиулину в неудобное положение. Она сама заседает в Наблюдательном совете РФПИ".