"1. Нет никаких оснований полагать, что "Спутник-V" чем-то хуже, ненадежнее, вреднее и т.п., чем иностранные вакцины. Из того, что я прочитал и смог понять - это все далеко не rocket science. Серьезных научных вызовов создание вакцины от коронавируса собой не представляло, вызовы были технологические и регуляторные: упихать клинические испытания и регистрацию в один год - это было как девяти женщинам родить за месяц. Ну и потом еще и наладить производство в беспрецедентно короткие сроки в беспрецедентных масштабах. Все это, разумеется, создает большие риски - но риски (а) оправданные (именно потому, что с научной точки зрения ничего прорывного не предлагается), (б) более или менее одинаковые во всем мире, это не какие-то специфичные только для "Спутника" риски", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook.

"2. А дальше - а дальше вмешивается уже страновой, и действительно специфичный для "Спутника" фактор, назовем его "фактор П". Вот он уже в случае Пфайзера, Модерны и прочей АстраЗенеки полностью отсутствует; здесь траектории движения вакцин расходятся. Сначала из-за "фактора П" по репутации российской вакцины наносится страшный удар, когда ее регистрируют до окончания третьей стадии испытаний, в нарушение всех общепризнанных норм; когда весь мир видит, что теперь жизненный путь этой вакцины определяется не медицинскими, научными - а политическими соображениями, острой необходимостью заявить о "мировом первенстве". Это сразу очень больно бьет по доверию к ней.

3. А потом "фактор П" забивает гвоздь в крышку гроба отечественной вакцины: в то время, как во всем мире политические лидеры, принимая на себя ответственность, демонстрируют именно пример лидерства - подробно рассказывают обществу о том, как и сколько вакцины закуплено; как будет устроена логистика ее доставки; сами выступают волонтерами и вакцинируются в первых рядах - в России включается привычнейший аппарат административной разнарядки, которому все равно, куда тащить бюджетников: хоть на выборы, хоть на митинг, хоть на вакцинацию - и он тащит.

4. И вот уже все как обычно - пока регионы задыхаются, выплевывая трубки из трахей в коридорах переполненных больниц, в Москве в стахановские сроки разворачивается сеть потемкинских центров вакцинации (потемкинских, потому что об объемах реального производства вакцины остается только гадать, но судя по попадающим в СМИ сведениям даже для Москвы ее пока не хватает), куда власть привычно гонит бюджетников, а те привычно упираются и ищут повода откосить. "Диалог власти и общества" по-российски - какой мы уже тысячу раз наблюдали по самым разным, хотя обычно и менее трагичным поводам.

5. Если у вас есть возможность поставить российскую вакцину - почему бы нет; нет никаких данных, которые указывали бы на то, что это было бы плохо или вредно. Я бы поставил себе. (Какую угодно бы поставил, честное слово). Но это не отменяет того, что поставив пиар и политику впереди науки и задач здравоохранения, российское государство опять себе выстрелило в ногу, сделало еще больше для того, чтобы ему никто не доверял - ни в мире, ни внутри страны".