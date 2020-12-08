"Борьба с борьбой с коррупцией. Именно ей занимается Госдума. Сегодня - новый законопроект: о том, что ни в коем случае нельзя, даже думать не смейте, добывать и распространять информацию о жизни и имуществе чиновников и силовиков", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Длинный список тех, про кого нельзя, включает судей, приставов, полицейских, сотрудников администрации президента и Счетной палаты, разведчиков... А вот список, кому нельзя, очень короткий: нам.

Понимаете, говорят депутаты, вы много пишете в соцсетях. Это раздражает. (Не шучу, практически цитирую пояснительную записку.)

Я могу подсказать депутатам Пискареву, Савельеву и Вяткину простое решение. Хватит писать сложные законы, вносить правки и поправки. Не надо вот этого. Просто напишите один последний законопроект. "Нам - можно. Вам - нельзя".

И приписку: кто такие мы и вы. "Кто попадет в рай, а кто сдохнет". Торопитесь".