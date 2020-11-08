"Надо понимать, что Байден - центрист. Говорят, что Байдена поддерживают крайние левые и экстремистские группы - скорее, нет. У них свои лидеры, для них и Байден не "левый", и Камала Харрис не принадлежит к меньшинствам. Леваки, сторонники БЛМ и так далее, скорее, смиряются с демовским партийным истеблишментом, чем лояльны ему. Ждут, когда и они, и их избиратели в возраст войдут, заматереют. А есть и другие влиятельные группы демократов - и задача Байдена\Харрис найти баланс, быть в центре - сшивать партию буквально", - пишет политолог в Facebook.

"Трамп существенно больший экстремист - и это то, что, возможно, стоило ему победы. Трампа поддерживают экстремистские группы крайне правые, а он прямо и недвусмысленно поддерживает их. Популярное описание того, что респов в образе детей из мультфильма "Паравозик из Ромашково" атакуют озверелые леваки - это глупость. По стволам на душу лояльного избирателя и умению ими пользоваться вместе с готовностью это делать Трамп на два порядка превосходит Байдена.

Собственно, мы это видим и сейчас. Байден призывает к примирению, а Трамп к этим самым стволам и дальнейшему и окончательному размежеванию и решению "демократического вопроса". Общество расколото 50 на 50, если смотреть "сверху". А если смотреть на конкретные территории, то голосование 10 на 90 свойственно и для демократических районов, и для республиканских. Причем, это может касаться одного штата. Где город голосует разгромно за демов, деревня - за респов так же разгромно. А некоторые "смешанные" города и пригороды демонстрируют более привычное европейскому глазу 60 на 40 условно. Американская система, происходящая из истории США - как страны общин во всех смыслах - сект, диаспор такова, что групповое - "общинное", "партийное", "территориальное" - способствует именно такому голосованию.

Тем более, что и почта, и досрочка - очевидно дали много и республиканцам, и мухлевали они не меньше, контролируя эту самую почту. Не выглядят они "пострадавшими" нигде, кроме как в истерике Трампа. Кроме того, досрочка во всех формах - это фирменный знак выборов современных в ситуации эпидемии.

Республиканцы, как партия добились бОльшего успеха, чем Трамп как кандидат в президенты. Успешно провели выборы в сенат, в конгресс, даже губернаторство одно перехватили у демократов. Более того, во всех легислатурах штатов они упрочили свои позиции, контролируют исполнительную власть в большинстве штатов. Не отдали ни один законодательный орган. Более того, во всех группах традиционно "демократических" - меньшинства, рабочие и так далее - республиканцы улучшили свои позиции. В невротизированном обществе есть тоска по здравому смыслу и центристской позиции вокруг решения экономических посткоронавирусных проблем.

Предположу, что Трамп - своими ужимками, истеричными воплями, танцами во всех смыслах и радикализмом - тянул партию назад, а не давал ей голоса. И число людей, голосовавших за Байдена и одновременно за респов на всех прочих выборах - существенно.

Республиканцы имеют возможность триумфально вернуться в качестве той самой партии "здравого смысла" и "нормализации" на промежуточных выборах через 2 года и на президентских через 4, но для этого им надо избавиться от Трампа. Вернее, от трамповой экзальтированной и истеричной "манифестации себя". Так что со стратегической точки зрения, респам выгодно "отдать" президентские Байдену, тем более что управлять ему придется "республиканской Америкой", где большинство штатов, ключевой законодательный орган - Сенат и Верховный Суд принадлежит республиканцам.

Фактически война за президентство сегодня - это частная война Трампа, которая вредит его партии. В любом случае избранный в таком конфликте и таких условиях президент будет "хромой уткой" с самого начала, посткоронавирусное восстановление будет очень тяжелым и травматичным, и надеяться, что сосредоточив всю полноту власти в расколотой стране в одних руках, ты наберешь вистов, а не потеряешь то, что есть, - наивно.

То есть в сложившейся ситуации вопрос и проблема только в частной карьере Дональда Трампа и его семейного окружения. Поэтому влиятельные республиканцы - кто-то громче, кто-то тише, но достаточно определенно - уже переходят и будут все больше переходить на сторону здравого смысла и собственного партийного будущего. Тем более, что у них все неплохо. А Байдена поздравляют тем временем даже те, кому Трамп много услуг оказывал и поддерживал вроде Бориса Джонсона.

У действующих элит существует желание консолидации вокруг будущего и решения проблем постпандемийного мира. А с Трампом никакая консолидация, никакая повестка сотрудничества и восстановления невозможна".