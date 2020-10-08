"Ситуация с коронавирусом изменилась по сравнению с первой волной. Логика первой волны. Мы не знаем, что это за вирус, но потенциально он смертельно опасный и у нас есть примеры - НЙ, Италия, Испания, Лондон - что он именно таков. Поэтому, давайте соблюдать научно обоснованные "меры". А государство ищет решение (и найдет), а пока не найдет - поддержит людей всеми силами и средствами. Фактически, это был договор о том, что давайте, граждане, предоставим науке и экспертам все решить, выдвинем знание на первый план. И звезды эта логика подарила в виде Куомо, Фаучи или отечественных спикеров, оперировавших научными и паранаучными терминами. Высшие чиновники большинства стран проводили встречи с научными светилами", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"В контексте второй волны произошло радикальное изменение этой системы взглядов. Что изменилось:

- "замусоренность темы" в чисто научном смысле - торжество препринта; десятки тысяч публикаций по теме не создают понимания, а затуманивают его. Ничего похожего на научный консенсус нет и не предвидится;

- роста нового знания о коронавирусе по сравнению с маем нет (ни в медицинском, ни в научном, ни в эпидемическом ключе). Фактически, накопление знания о ковид происходило в логике самой эпидемии в первый квартал эпидемии во всех странах. Потом - вышли на плато, потом - деградация прошлого представления, опровергаемого фактами из жизни. Вроде протестов, войн и прочего специального опыта.

И это интереснейший феномен.

До сих пор непонятно, насколько дети могут быть переносчиками и как они болеют, кто такие "бессимптомники" (и можно ли их считать заболевшими) и сколько их вообще; какова реальная погрешность ПЦР диагностики; что такое "от ковид" и "с ковид" в смысле причины смерти; насколько устойчивый иммунитет к вирусу формируется; какая социальная дистанция достаточна - 1,5 метра или 8 и так далее.

По всем этим - и множеству других - пунктов можно говорить о размывании представлений, а не об уточнении их:

- отсутствие не только качественного роста понимания происходящего, но и предложений по изменению ситуации; (сидите дома, мойте руки, носите маски, не помогает? Ну что-то то надо делать!?) Государство, забыв про утративших доверие экспертов, действует из "научно-популярного подхода", предлагая все то же самое - набор типичных мер, но более для себя экономных;

- новые знания не получают хода: вне политических заявлений не интерпретируется провал масочной политики в Испании, не интерпретируется "кейс Израиля" когда слабый всплеск первой волны привел к более сильной второй волне; не интерпретируется радикальное расхождение графиков умерших\заразившихся, когда порядковый рост количества позитивных не привел к сколько-нибудь значительному количеству смертей; нет настоящего неполитизированного анализа ни кейса Швеции, ни "манаусского сценария" (отдельная интереснейшая тема, сколько людей может заболеть/умереть в городе - миллионнике с минимумом больниц, лекарств и практик социального дистанцирования - то есть без организованного сопротивления ковиду - напишу об этом, очень показательно);

- все предложенные средства - это лекарства 15-20-летней давности, кроме еще более старых стероидов, ветеринарных противоглистных и прочего. Вакцины на старых платформах порождают только недоверие. Наука не предложила ничего спасительного. Есть недоверие и всем производителям, и, самое главное, - регуляторам; Мы это видели на примере обсуждения вакцин/лекарств у нас. Но это не только российская история.

- крах системы медицинского обслуживания в развитых странах (в 4 раза меньше диагностики онкозаболеваний в некоторых сегментах; остановки программ химиотерапии массовые; остановка до 50% КИ по нековидным темам и так далее); По разным странам начали выходить исследования "избыточной смертности". И везде избыточная смертность максимум на четверть связана с Ковид - на три четверти это традиционные причины смерти. Это вызывает внутренние протесты в медицинском и научном сообществе уже не по поводу СИЗов как было весной. А по поводу всей ситуации в целом.

Ну и самое главное - опять же повсеместное изменение отношения к проблеме со стороны государств. Теперь государства не обещают помощи - а призывают к гражданской сознательности и прибегают к мерам полицейского администрирования. Самые разные, но везде абсурдные - в Париже требуют переписывать посетителей ресторанов. В Ирландии - в середине октября - запрещают обслуживать внутри помещений, в Москве требуют раз в 10 минут проверять в кино маски на посетителях. Наука перестала использоваться на государственных уровнях даже как фигура речи, все меры и решения "повисли" в громкой пропагандистской фразе про неизбежность "еще более жесткого карантина, если не будет достигнут весенний уровень лояльности".

Итак, как мы видим:

- "знание" и наука, как способ социализации знания, в кризисе;

- научных ответов на базовые вопросы пандемии так и не было представлено;- государства даже на словах перестали обращаться к "науке", а стали руководствоваться научно-популярным подходом исходя из логики "надо же что то делать", прежде всего минимизируя собственные расходы;

- медицина как система научного знания и практик в отдельном, беспрецедентном кризисе из-за остановки "обычного хода вещей", что приводит к взрывному росту смертей от излечимых болезней даже в самых развитых странах (а вернее, именно в них);

Это заставляет меня прогнозировать, что последствия второй волны в социально-политическом смысле будут более масштабными, чем у первой".