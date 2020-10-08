Пресс-служба Президента России Владимир Путин встретился с руководителями фракций Госдумы, 6 октября 2020 года

Пресс-служба Президента России

"На этой неделе В.Путин дистанционно "встретился" с руководителями представленных в Госдуме политических партий - и это событие подтвердило неоднократно высказывавшиеся мною предположения о том, что никаких досрочных выборов в парламент (которые многие российские телеграм-каналы и блогеры назначали то на эту осень, но на следующую весну) ждать не приходится. Вероятно также, что и активно рекламировавшиеся новые партии были скорее "запасным вариантом", чем реальной попыткой "переформатировать" политическую систему", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Эксперты, которые высказались недавно на круглом столе "Перспективы политических партий перед стартом парламентской кампании 2021 года", сходятся во мнении, что в 2021 году мы увидим последний "баттл" между Г.Зюгановым и В.Жириновским, итогом которого станет относительно беспроблемная победа "Единой России".

С подобным мнением сложно не согласиться. Ситуационно Кремль поступает правильно, отказавшись от идеи ускорения политических перемен - по состоянию на осень этого года обстановка выглядит слишком неопределенной, а появление любых новых игроков, даже "санкционированное" сверху, способно добавить не столько интриги, сколько сложностей. Это означает, что партийная система России окажется законсервированной более чем на пятнадцать лет: последние интриги наблюдались на выборах 2003 года с "Родиной" и чуть было не прошедшим в Думу "Яблоком". С тех пор четыре главные партии борются друг с другом приблизительно с одинаковым успехом, а В.Жириновский, Г.Зюганов и "примкнувший к ним Г.Явлинский" стали такими политическими долгожителями, каких сложно было сыскать даже в советское время: сегодня лидеры основных думских "оппозиционных" партий старше соответственно Л.Брежнева и К.Черненко на момент их смерти.

Однако стратегически существует сложная проблема. Российские партии в их сегодняшнем виде - классические персоналистские структуры, "клубы поддержки" собственных лидеров. Долго находящиеся в политике их руководители естественным образом фокусируют на себе общественное внимание - и именно поэтому "противостояние" Г.Зюганова и В.Жириновского "Единой России" порождает хоть какой-то интерес. В случае смены лидеров, на мой взгляд, КПРФ и ЛДПР рискуют потерять как "нажитую" идентичность, так и голоса избирателей. При этом и "Единой России" тяжело будет прожить еще пять лет, довольно вяло отвечая на вызовы времени и не имея по сути отличной от кремлевской позиции.

Мы хорошо видим, как в последние годы в региональной политике Москва делает ставку на т.н. "технократов", не выпячивая их партийной принадлежности - и, я полагаю, Кремлю придется пойти по тому же пути и на парламентских выборах. Иначе говоря, время партий в российской политике, похоже, заканчивается. Выборы в Думу в 2025 году (а они имеют все шансы произойти, так как я не вижу серьезного потенциала скорой деструкции нынешней политической системы, о котором наперебой говорят сегодня все критики власти), скорее всего, будут организованы по мажоритарному принципу в одномандатных округах, что вернет Россию во времена поздней РСФСР, завершив круг постоянных изменений в организации выборного процесса. Однако чем эти выборы завершатся, остается только гадать - все-таки более чем десятилетие экономической стагнации является серьёзным испытанием для любой политической системы..."