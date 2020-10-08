"Насчет очередного "гениального" решения Собянина, которого сейчас начнут славить за мудрость и осмотрительность изо всех чайников и телевизоров. Подозреваю, в представлении власти пенсионеры, начиная с 65 лет сидят дома или на скамейке, ожидая скорой встречи с уже отошедшими в мир иной близкими, а до этого играя в шашки и созерцая телесериалы. Ведь с роскошной московской пенсией, зачастую менее двух десятков тысяч в месяц они могут себе позволить не думать ни о чем бренном и мирском, а не менее роскошные московские медицина и соцзащита позволяют им забыть о проблемах, связанных со здоровьем и возрастом. Странно, что сами высшие чиновники еще не сбежали в это райское существование, а продолжают цепляться за свои кресла и изматывающий труд", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"На деле, как думаю знают практически все читатели, очень много пенсионеров продолжает работать, причем зачастую не ради удовольствия от творческой и любимой работы, а чтобы добавить еще несколько копеек к своим небогатым пенсионным доходам. Несколько копеек, которые пойдут на невеликие, но необходимые расходы по покупке продуктов, медикаментов, оплате врачей, помощь родственникам, да хоть бы и на сбережения или на последующий отдых.Для многих эти дополнительные заработки жизненно важны, для остальных они позволяют себя продолжать чувствовать свободным и состоявшимся человеком, независимым от государственных подачек и вынужденного полунищенского существования на одну пенсию со всеми вытекающими ограничениями.

Да, болезнь опасна, да, она зачастую особенно критична для старших возрастов, но все и без собянинских подсказок это знают. Кто может - сидит дома и минимизирует контакты, а если кто-то не может это сделать, так дайте сами взрослым людям решать свою судьбу, а не руководите ими, как детьми, в начале отбирая заслуженное право на проезд, потом же, к гадалке не ходи, вводя новые запреты и штрафы на передвижение.

Вы уже своими мерами сделали найм пенсионера на работу практически токсичным, зачем кому-то работник, которого в любой момент могут запереть дома. Вы уже сократили их доходы. Теперь вы добиваете эту категорию, не спасая толком от коронавируса и вынуждая платить из своих невеликих пенсий кроме масок еще и за проезд, что немаловажно особенно для тех, кто подрабатывает курьерами. Все взрослые люди, все прекрасно все понимают и могут сделать осознанный выбор. Хотите запретить людям зарабатывать деньги, помогать родственникам, ездить по врачам, сидеть с внуками - так дайте компенсацию или альтернативу, но вы можете только плодить запреты.

Далее, уже достаточно очевидно, что перед нами только пробный шар, первый раунд ограничений, которые с высокой вероятностью продолжатся и повторят все весенние, зачастую абсурдные и гротескные запреты и рогатки. Причем ужаться опять будут требовать самых беззащитных и безгласных. Опять начинают с пенсионеров, подозреваю, что потом придут к малому и среднему бизнесу, к сектору услуг и торговли, не успевшему еще оправиться от весны с требованием, чтобы они закрылись и за себя, и за того парня, который по "делам особой важности" продолжает работать на "значимых" и близких для властей работах по строительству или благоустройству.

Требовать перевести на удаленку 30% персонала конечно прекрасно, но как быть с курьерскими службами, магазинами, таксистами или ателье, спортивными клубами или салонами красоты? Доказывать нашим проверяющим жизненную необходимость постоянного наличия работника на месте - это отдельное удовольствие. Притом, что это тоже с высокой вероятностью только разминка перед еще большими и всеобъемлющими мерами, в которых добьют тех, кто умудрился выжить весной. Платить, как всегда, приходится "нелюбимым и социально неблизким" отраслям. Причем платить за те же ошибки власти, компенсировать их своими трудностями.

Ну а что же в горних правящих высях? Приходится констатировать, что ни одна из важнейших проблем, которые высветились особенно ярко весной не решена. Так и остался недоукомплектованным штат социальных работников, на которые легла основная тяжесть работы с проблемными категориями, хотя их количество, учитывая опыт, надо было наоборот резко нарастить, повысить зарплаты и снизить нормативы выработки. В итоге на малое количество хороших, но усталых женщин (мужчин там практически нет) опять ляжет непосильная нагрузка.

Проблема нехватки младшего и среднего медперсонала в больницах так и не была решена, что опять аукнется этой осенью. Также не были полностью исполнены обещания, даваемые многократно, по компенсационным выплатам за риск для медработников, тяжбы и скандалы по невыплатам пособий еще за весну-лето продолжаются и сейчас - это разве должно стимулировать готовность врачей отправиться на новую войну? Не были снижены нагрузки по отчетности для медперсонала, хотя ликвидировав бюрократическую казуистику можно было бы абсолютно бесплатно высвободить огромное количество времени у врачей и пустить его на действительно полезные дела.

Список можно продолжать долго. Но ничего этого и многого другого сделано не было, зато заявлялось о победе над эпидемией и чудо-вакцине, проводились выборы, парады и концерты, власть окунулась в привычную для нее прекрасную потустороннюю жизнь. С тем, чтобы сейчас так же лихорадочно и так же неумно повторять прежние ошибки и завинчивать гайки.

Подытоживая выводы. Люди в абсолютном большинстве понимают и серьезность болезни, и сопутствующие риски, но людям необходимо так же давать возможность зарабатывать деньги и жить, не теряя достоинство, соотнося возможные издержки и возможный результат. Если вы хотите что-то ограничить или запретить, компенсируйте эти ограничения людям и бизнесу, иначе получается, что вы стараетесь не для них, а для бравурного отчета. Ни экономика, ни общество не выдержат очередного витка запретов, карантинов, штрафов и закрытий, тем более, что раз начав его надо тянуть не пару месяцев, как весной, а полгода, до следующего апреля или мая.

Все подобные меры будут безумными априори, поскольку начнут саботироваться и отпадут сами по себе из-за их непредусмотрительности. Болезнь тяжела, но бороться против нее можно и в открытых экономике и социуме, с минимализацией рисков, но не тотальными запретами".