"Досмотрел беседу Дудя с Навальным и Юлей. Это все поражает своей человеческой даже не открытостью, а просто прямым "человеческим присутствием", - пишет публицист и политолог на своей странице в Facebook.

"То, что говорит Навальный - это мне понятно, и понятно любому. Но главное даже не в том, что именно он говорит, а в том, что ты в каждый момент чувствуешь, что происходит утверждение "человеческого" на фоне сразу возникающих в сознании "мединских", вот этих тысяч и тысяч, просто полчищ "мелких бесов", каких-то тонкогубых, слегка брюжжащих фальцетом - даже не "карьеристов", а буквально "зомби", как бы "не вполне живущих людей". И они теперь везде какими-то суетливыми стаями.

И когда смотришь на Навального и Юлю - то, да, возникает такое просто "чувство облегчения" - о! это люди. То есть это просто живые люди. И уже поэтому он может быть и президентом (почему нет? да кем угодно!), а она - прекрасная первая леди.

Но главное: это неважно, когда смотришь на них - могут ли они быть "президентами". А просто охватывает какая-то радость от "причастности к человеческому"..."