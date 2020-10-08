"Школе N7 в городе Великие Луки присвоили имя лейтенанта погранвойск, уроженца Великих Лук Антона Злобина. По этому случаю, как у нас водится, организовали 5 октября с. г. торжественную линейку, на которой дети ни с того, ни с сего стали в обморок падать и "Скорой помощью" доставляться в горбольницу", - напоминает бывший политик на своей странице в Facebook.

"Врачи голову ломали о причинах столь внезапного массового недомогания у детей, но тут открыла рот начальник управления образования Великих Лук и все стало ясно. "Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка" - сказала чиновница от образования.

В этот же день В.Путин по случаю Дня учителя душевно общался по скайпу с педагогами и, в частности, напомнил: "У нас в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне во многих школах в порядке эксперимента уже появились специальные педагоги, которые занимаются патриотическим воспитанием".

Владимир Владимирович, не притормозить ли нам с усилением патриотизма в школах? Ну, или хотя бы музыку сменить? Так, ведь, всех детишек поугробить можно".