"Ты за кого? За Армению или за Азербайджан? Кто начал? Кто прав? Алиев? Пашинян? Как нам, в России, отвечать на эти вопросы. Как всем правильно ответить на эти вопросы? Вопрос не так поставлен. Поэтому на него нет правильного ответа", - пишет публицист в "Живом журнале".

"Главное и единственное содержание происходящего - гуманитарная катастрофа. Она не сегодня началась. Убитые, искалеченные, изгнанные. Тридцать лет. Ясный ориентир решения - не исторические претензии, а права человека. Универсальные. Лишенные национальной окраски. История - это проклятие.

Но такое решение возможно только, если у всех участников есть образ будущего, который привлекательнее исторических претензий, ради которого можно осмыслить историю. Таков либеральный идеал.

Происходящее в Карабахе - крах картины мира, как ее понимают национализмы, гниющие остатки советского империализма, нерешительные и недалекие правительства западных стран. Другими словами, различные обличья "реал политик", лишенные идеализма, ценностей свободы человека, его прав.

За тридцать лет не было сделано ничего - опять все вернулось к войне. Вот и весь ваш совокупный "реализм".