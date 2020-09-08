"В Белоруссии между тем в последние дни сформировалась и была опробована новая тактика - банды одетых в гражданское боевиков нападают на мирно-митингующих, причем стараются пиратствовать на дальних подступах, где скопление протестующих меньше и меньше риск получить отпор. Как уже многие писали, это переход насилия на новый уровень. Одно дело, когда государство организует насилие от собственного лица, пусть и прикрываясь формой силовых ведомств, но все же и отвечая за это, по крайней мере перед внешними критиками. Другой вариант, гораздо худший, окончательная делигитимизация репрессий, когда в ход идут то ли титушки, то ли наемники, то ли переодетые в цивильное силовики", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Это окончательный срыв всех ограничительных препонов, это переход к варианту эскадронов смерти, широко применявшемуся в свое время в Латинской Америке. Это уже не насилие государства, а насилие одной группы, банды, сумевшей захватить часть рычагов и ведомств этого государства.

И это приглашение протестующих на ответ, парный танец, начало городских столкновений и городской герильи. Очевидно, что милицейская форма сдерживает мирных белорусов от активного противодействия силовикам, так давайте предложим им противников без формы. Чтобы начать маховик насилия, а дальше - получив требуемую картинку, под визги пропаганды обеих стран получить и право, наконец, раскатать оппонентов всей силой государственной репрессивной машины, плюс втравить в подавление столкновений и Россию, ухватившись за обещание Путина помочь "силовым резервом" в случае беспорядков.

Фактически таким поведением власть сама выталкивает протест на силовое противостояние, и это надо понимать.

И еще один хитрый момент, похищение Колесниковой, представляющей как раз относительно лояльный Кремлю фланг оппозиции, неоднократно намекавший на готовность и договоренностей, и прямого взаимодействия с Россией это, с одной стороны, так же шаг для увеличения градуса возбуждения толпы, с другой превентивное удаление фигуры, которая могла бы стать альтернативой Лукашенко в российско-белорусском диалоге.

Резюмируя, фактически наш "союзник" одномоментно делает все, чтобы организовать в своей стране беспорядки и замарать нас их подавлением, с другой планомерно выбивает любые альтернативные ему и удобные для России политические фигуры.

На хрена нам такие "союзники"?"