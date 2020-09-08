"Мария Колесникова, выдающийся лидер белорусского протеста, и очень красивая белорусская женщина, утром 8 сентября не дала лукашенковским нукерам насильно выгнать себя из родной страны. Перед пропускным пунктом на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт, а потом выпрыгнула из машины, которая должна была вывезти ее к сопредельной стороне. Про таких девочек говорят - вот оторва! Отчего ж нет, Маша Колесникова унизила презренных насильников и лгунов, которых прикрывает действующий еще глава государства.

"Это ж они вчера, скрываясь, как бандиты, в масках, при свете дня похитили Машу, усадив ее в пикап и увезли неизвестно куда. Это они вчера целый день разводили руками, делая вид, что им ничего не известно о ее похищенииЭто они, - и мы узнаем об этом очень скоро, - допрашивали вчера ее тайно в белорусском КГБ, предлагая ей написать какое-нибудь видеообращение с призывом к единомышленникам прекратить протесты. Это они усадили ее ночью в машину вместе с коллегами по Координационному совету оппозиции, чтобы скинуть на украинскую территорию.

А Маша им не дала. Не дала распоряжаться собой насильно. И эти абьюзеры умылись. Во главе с главным государственным абьюзером. Кажется, подобных прецедентов современная мировая история противостояния граждан с тиранами не знает.

Смысл тут простой, пусть тираны бегут, а мы у себя дома, нам нет нужды депортироваться.

И что этот абьюзер, опозоренный и умытый своими прекрасными женщинами, лопочет сегодня в свое оправдание так вовремя прибывшим к нему в Минск Бабаяну, Кеосаяну, Симоньян и примкнувшим к ним Рожкову с Верницким? Что он "в курсе этой ситуации, - она действительно хотела убежать на Украину, потому что у нее там есть сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно".

Не побоюсь оскорбить чей-то нежный слух, если замечу народно-употребительное - врет, как сивый мерин. При этом он даже не понимает, что выглядит не просто смешным, как это было у него в обнимку с "Калашниковым" или травившим байки про перехват беседы Ника с Майком... Он выглядел еще и незадачливым руководителем, делающим идиотами своих же силовиков, сначала запустивших ее в "побег", а затем ее же и доблестно задержавших. Ну, заяц, догони!

И всю эту байду вышеуказанные лица из российского ящика будут вешать теперь лапшой на уши 86 процентов благодарного российского электората - в качестве артподготовки к Его появлению в Москве уже послезавтра".