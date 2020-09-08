"С осуждением манер мидовской представителки я не согласен. Во-первых, я вижу, что мадам Захарова совершенно адекватно отражает и существо, и форму нынешней российской дипломатии. Какая власть, такая и дипломатия. Хамоватая и туповатая тетка в ранге чрезвычайного и полномочного посла путинского государства по праву занимает это место", - пишет востоковед на своей странице в Facebook.

"Во-вторых, мне непонятны ностальгические плачи о временах, когда советская дипломатия была якобы образцом для подражания всех остальных стран мира. Помимо признанных умниц и хитрожопых отстаивателей интересов Политбюро ЦК КПСС на международной арене в послы попадали и проштрафившиеся региональные бонзы Мухитдиновы, Нишановы и так далее. И хорошо, если они были на дипломатическом посту просто безобидными тупицами. Некоторые приносили реальный вред.

А в-третьих, в последнее время часто приходится вспоминать формулу, которая у меня сложилась за годы общения с мидовцами. Идеальный дипломат должен иметь хорошо подвешенный язык и полное отсутствие стыда, который не позволил бы публично излагать начальственные глупости. См. пункт "во-первых".