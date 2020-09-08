"По Минску ездят автозаки и микроавтобусы с заклеенными номерами, но некоторые видели и с российскими. Многократно возросло число титушек - молодые парни в штатском с закрытыми лицами и с дубинками", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Они хватают людей и сажают в эти самые автобусы с заклеенными номерами. И они же похитили Марию Колесникову!

Это первый этап нашей братской помощи? Многие в Минске считают этих новых "тихарей" россиянами, подарком от Путина.

Не знаю, удастся ли Путину подавить революцию в Беларуси, но сделать так, чтобы там, где к России всегда относились хорошо, стали ненавидеть Россию, русских и русский язык получится! Собственно, уже получается".