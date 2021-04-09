"Обыск у Романа Анина проходит по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. 137 УК, часть 2. Дело возбудили в 2016-м году. Проводят ФСБшники. Статья 137 - очень резиновая", - пишет директор ФБК* на своей странице в Facebook .

"Ну что такое собирание сведений о частной жизни лица без согласия? В принципе, под эту статью можно подвести любое расследование про чиновника.

Но раньше эту статью против расследователей никогда не применяли. Ну как-то неэтично было, что ли. Было четкое понимание, что расследование о коррупции не может быть именно частной жизнью.

И это ярко показывает, как изменилось время. Вот в 2016-м году дело возбудили и ничего не делали. Тогда было нельзя. А вот в 2021 году можно. Да так еще показательно: против одного из лучших журналистов-расследователей страны Романа Анина.

Что изменилось? До этого посадили в тюрьму лучшего политика-расследователя. И теперь коррупция чиновников стала их частной жизнью. Рассказ о которой, подлежит уголовной ответственности".