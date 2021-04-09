"Вся игра мускулами, все демонстративные переброски войск, истеричные крики о грядущей и неизбежной войне служат одной цели - вынудить Байдена встретиться с Путиным и тем самым забрать назад свои обидные слова про российского правителя, вынужденно признать снова его равным себе", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"В автократиях все вращается вокруг умонастроения и интересов конкретной фигуры, вождя, слишком много зачастую приписывается не конкретным факторам его психологии, а возвышенно объясняется тайными и высокими интересами государственной политики. Хотя в итоге, в мемуарах, раскрывается нагая и обидная правда.

Путина интересует внешняя политика, его амбиции, ощущение собственного величия и исторической значимости ограничены, похоже, только сводом небес, авторитет свой он может подтверждать и демонстрировать только в диалоге или противостоянии с другой державой, которую он соизволил признавать великой - Штатами. Демонстративный отказ американского лидера от категории "равности", поскольку с людьми, названными убийцами, разговора на равных быть не может, нанес серьезный удар по самолюбию, теперь же идет игра на "принуждение к диалогу" в единственной сфере, где Россия может как-то выступать на равных с Западом, то есть в военной, на единственном поле, где Россия может достаточно безнаказанно, с ее точки зрения, действовать, в Украине и в единственно возможной после десятилетия пропагандистских воплей тональности - поговори со мной, я психический!

Штаты пока так же демонстративно игнорируют отечественные потуги и вызовы, то ли действительно считая российскую проблему второплановой, сродни иранской, то ли разгадав отечественную игру. Соответственно у Кремля остается всего два варианта - или тихо и постепенно сдувать накал, или продолжать повышать ставки, чтобы добиться вожделенной новой Ялты, с переделом мира, с восседанием в тех же креслах, в той же панораме для фотографий товарища Си, господина Пу и мистера Ба. Это заветная мечта, это "истинное величие", как его, похоже, мнит себе кремлевский сиделец.

Скоро мы поймем, какую цену он готов заплатить за попытку реализовать свои грезы. Цену, кстати, будут уплачивать россиянами и украинцами..."