Даниил Конон

Инициативная группа МГТУ / YouTube

"Прошло достаточно времени. Думаю, теперь я могу сказать об этом вполне открыто. Для меня, как и для многих других политических заключенных, период после ареста оказался в разы страшнее, чем сам арест. Радость освобождения быстро сменяется тупым чувством вины. Вины за то, что ты вышел, а другие остались. Это съедает тебя изнутри", - пишет бывший фигурант "московского дела" на своей странице в Facebook .

"До СИЗО последний раз я позволил себе "слезу" в 5-6 лет, когда смотрел какой-то фильм вроде "Титаника". После ареста... даже не знаю. За полтора года я позволил себе трижды серьезно выпить - трижды откровенно рыдал. Алкоголь вынимал наружу все то, что было в моей голове, и мне становилось легче. На время. Потом все повторялось. В первые полгода не нужен был даже алкоголь. Помню как сейчас: еду в вагоне метро на митинг и тут, ни с того ни с сего, по лицу начинают течь слезы.

Родные люди... да, это, пожалуй, самое сложное. Адекватно принять тот факт, что они настрадались за этот период - вот что сложно. Время идет, а ты все мысленно возвращаешься к их состоянию тогда и начинаешь корить себя. Порою чрезмерно идешь на уступки и пытаешься сглаживать углы, проявлять мягкость там, где не стоило этого делать. Все свободное время посвящаешь судам, активизму, пикетам, политическим мероприятиям и т.д. Отдаешь себя полностью, чтобы хоть как-то отплатить за ту массовую поддержку, что достала тебя "оттуда".

И только потом, когда хоть сколько-то приходишь в себя, осознаешь - пора помочь себе. Заново наладить жизненные процессы и наконец-то вновь научиться спокойно разговаривать с теми, кого происходящее пока обходит стороной.

Это получится не сразу, но получится, и груз "вины вышедшего" спадет".