"Ситуация с объективными оценками результатов голосования в Беларуси плохая. Доверие официальным результатам нулевое, потому что ЦИК сам сделал все, чтобы себя дискредитировать", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Ни одного опроса, который имел бы понятную методологию, пока не видно. Тем не менее, можно сделать кое-какие выводы по множеству разнородных данных опросов, а также косвенных свидетельств (мы не слепые и видим толпы людей с белыми браслетами и кипы сложенных "гармошкой" бюллетеней в урнах - сигналы протестного голосования против Лукашенко).

Опрос, который опубликовал Белорусский партизан/Современная Беларусь, показывает:

Тихановская - 72%

Лукашенко - 14%

против всех - 7%

Что с этим опросом плохо - непонятно, кто и как его делал. Что с этим опросом хорошо - что его результаты обновлялись всю неделю голосования и вели себя правдоподобно - результат Лукашенко постепенно снижался, результат Тихановской постепенно рос, результат кандидата "против всех" снизился в день голосования. Это согласуется с динамикой административного голосования, а также с призывами команды Тихановской голосовать именно в последний день и желательно к вечеру. Поток голосующих во второй половине последнего дня должен был дать именно такую динамику.

Эти данные согласуются с предвыборным "Народным опросом" - комбинацией уличника и онлайна:

Тихановская - 67-73%

Лукашенко - 16-21%

против всех - 7-11%

Что с этим опросом плохо - непонятно, как строилась выборка в уличнике и каковы отдельные результаты уличника, а онлайн, видимо, делался самонабором. Что с ним хорошо: они использовали MRP постстратификацию, которая может нивелировать косяки самонабора и потоковых выборок, есть эксперименты на эту тему.

Эти данные также согласуются с экзит-поллами в Москве:

Тихановская - 79%

отказ от ответа - 12%

Лукашенко - 6%

И ходят также сходные данные по экзит-поллам по другим зарубежным городам. Что с этими цифрами плохо - неясно, считали ли очередь или только вышедших с участков. Что с этими цифрами хорошо: у нас нет оснований считать, что в Москве и других столицах ситуация должна как-то сильно отличаться от внутристрановой - однако она должна отличаться немного в неблагоприятную для Лукашенко сторону (его ядерный электорат куда меньше ездит за рубеж), и так оно и есть.

Официальные протоколы с отдельных появившихся участков также подтверждают эту картину - результат Тихановской около 70% как в столице и чуть ниже в селе.

И конечно, есть официальные экзит-поллы, которые отдают Лукашенко 80%. Что с ними плохо? С ними плохо все. Они, хотя и имеют официальную аккредитацию, не сообщают о методологии (требование, которое, увы, трудно предъявить тем, кто делает опросы подпольно под страхом оказаться за решеткой). Они появились как грибы после дождя сразу после окончания голосования - в отличие от других данных, которые обновлялись по ходу голосования. Ну и наконец, просто чтобы в них поверить, нужно перестать верить своим глазам.

Хотелось бы, чтобы были какие-либо надежные способы получить объективные результаты. Однако их нет. А между тем, решается судьба страны, и я подозреваю, что более надежных цифр в ближайшее время не будет. Все имеющиеся данные дают основание заключить, что Светлана Тихановская выиграла выборы в первом туре с результатом около 70%".