"Кейс Лукашенко - другим диктаторам наука: нельзя до нуля убирать политическую жизнь граждан. Хоть ты и диктатор, хоть ты и "красавчик", но политическое должно быть в стране, должно теплиться. Какие-то почти живые партии, какие-то не особо осторожные СМИ", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Зачем? Чтобы глядя на них видеть, как меняется избиратель и самому вовремя сменить фасон. Никакая "тайная социология" толком не расскажет, что у людей на уме. Нужно оставить людям возможность самим тебе рассказать. Так оно надежнее.

Вот Лукашенко не оставил и в итоге пропустил все обновления. Он впервые в жизнь не знает, о чем говорить. Например, заявил, что убрать урожай зерновых важнее чем проголосовать на выборах. Яркая "качающая" фраза для середины 70-х, когда люди помнили, что такое массовый голод.

В 70-х ему бы аплодировали со слезами благодарности на глазах, а в 2020 - наоборот, свистят и ругают. И он бесится, он не понимает что произошло,почему публика не идет за ним? А потому что надо следить за модой,чтобы однажды не выйти с баяном и частушками своего сочинения на сценускандинавского металлического фестиваля".