"Тайна выздоровления vipов от ковида имеет очень простое объяснение. Их просто лечат и за ними наблюдают. Им регулярно делают КТ, и когда начинается воспаление легких дают правильные дозы современных антибиотиков, когда у vip-пациентов возникает "цитокиновый шторм" его идентифицируют и дают дексаметазон в нужной дозировке, когда начинаются проблемы с тромбообразованием, то vipы получают нужные дозы современных кроворазжижающих лекарств", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Если ковид лечить и за больными наблюдать, то это совсем не опасное и не смертельное для большинства людей младше 80 лет заболевание. Беда, что у большинства населения России нет доступа к КТ, в провинции в больницах кончился дексаметазон, проблемы с кислородом, с доступом к лекарствам и количеством врачей. А если ковид не лечить, лекарств от воспаления легких (в случае его возникновения) не принимать и не пить кроворазжижающих лекарств от образования тромбов, то смертность от него возрастает катастрофически.

Проблема в том, что для большинства россиян, особенно в провинции современная медицина недоступна после оптимизации, с лекарствами проблемы после введения дурацкой маркировки, а врачей и больничных коек банально не хватает. И вина в этом властей экономящих на медицине ради разворовывания бюджетных денег".