"Новый год в зоне видимости. Иностранные журналы вот-вот начнут итоги подводить и, как обычно, печатать на обложках портреты самых-самых в уходящем году. От самого влиятельного и могущественного в мире, до самого желанного и сексуального", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Заранее хочется предостеречь доверчивых россиян от фальшивок, на которые идут зарубежные продажные СМИ и внутренние иностранные агенты. Вы кое-где можете увидеть на главной обложке не то лицо, к которому вы давно привыкли и которое там несомненно должно быть, а лицо какого-то другого проплаченного самозванца.

Это, разумеется, наглое политиканство.

Но не портите себе предновогоднее настроение. Давайте усмехнемся про себя и простим им эту мелкую подтасовочку. Ведь мы то с вами знаем, кто Он - самый-самый мужчина в мире!

А они... Ну, что они? Не удостоились от Господа такого иметь, так пусть хоть в иллюзиях себя потешат".