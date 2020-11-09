"Сегодня день рождения Виктора Бабарико. А он сидит. У меня сложилось такое впечатление: он выдвинулся, пережив потрясение от смерти жены, и во многом из-за сына. Точнее, из-за той среды, к которой принадлежит его сын. Всего за пять лет в Беларуси поднялась новая молодая творческая и предпринимательская среда, и Виктор хотел и сам ей соответствовать в чем-то", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"Ни он сам, ни Лукашенко и его люди, не думал, что Бабарико - как кандидатура окажется "героем опрокидыващих выборов". Но - мы это видели, это было на наших глазах - возникла стремительная электоральная мобилизация.

Штаб Бабарико - который затем образовал ядро штаба "трех сестер" - это огромное, небывалое творческое явление постсоветского пространства. Это очень талантливые, и политические чуткие люди. Понимая глубокую деполитизированность белорусского общества, они построили всю кампанию, свои собственные имиджи, таким образом, чтобы их линия ничем не мешала естественной, взрывной институционализации протеста.

Это была "сила слабых" в гавеловском смысле. Безукоризненная линия на беззащитность, отсутствие всякой маскулинности и брутальности, подчеркивание единства, а не разделения общества вплоть до того, чтобы поставить ключевым концептом не "свободу", а "любовь". И в результате - на очень слабой фигуре Светланы Тихановской (которая и не скрывала своей слабости) - они построили не только катастрофу для Лукашенко, а, как все чувствуют, гораздо большее: четырехмесячная борьба трансформировала антилукашенский пессимизм белорусов (мы все о нем знали) в новое массовое общественное настроение, в новый мир низовых коммуникаций, в новое братство.

Так что Бабарико, Колесникова и другие, - все те, кто сейчас сидят, - сделали в результате гораздо больше, чем им самим казалось возможным в начале пути. Белорусы оказались невероятными, это так".