"Понятно, что такие интересные события хочется комментировать. Со всеми мифами, которые заполнили интернет в связи с американскими выборами, конечно, не справиться. Но что-то уже понятно и смешно читать "теории", не учитывающие очевидных фактов", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"(1) Победу Байдена в ключевых штатах - Висконсине, Мичигане, Пенсильвании - обеспечили пригороды, районы проживания белых и пожилых избирателей, при этом женские голоса сыграли особо важную роль. Еще раз - решающую роль сыграло "возвращение демократических избирателей, проголосовавших в 2016 году за Трампа". Очень грубо, Байден выступил намного хуже Клинтон среди избирателей "латинской группы", причем особенно плохо среди тех, кто связан с Кубой. Байден выступил чуть хуже Клинтон среди чернокожих избирателей. Или, другими словами, президент Трамп улучшил показатели - и абсолютные, и относительные - среди афро-американцев и испаноязычных граждан. Среди кубино-испано-язычных так просто победил. Но успех Байдена среди белых, особенно образованных и женщин, но и необразованных тоже - по сравнению с 2016 годом - компенсировал потери среди граждан с другими цветами кожи.

Конечно, сверхусилия местных лидеров типа Стейси Абрамс в Джорджии, сделавших очень много для регистрации и привлечение на участки новых избирателей сыграли важную роль - в той же Джорджии они скомпенсировали увеличение явки сторонников Трампа и увеличение его поддержки среди чернокожих избирателей. Но ключевой элемент победы Байдена - это белые, пожилые, женщины, жители предместий, верхний слой среднего класса. Это, среди прочего, означает, что, возможно, Джо Байден был единственным - и наверняка самым лучшим - из кандидатов-демократов. Не надо недооценивать его уникальности - в период расовых волнений он сумел сохранить почти всю поддержку афроамериканцев и увеличить поддержку в белых предместьях северных штатов. При том, что мы увидели на этих выборах, похоже что любой другой кандидат от демократов проиграл бы президенту.

(2) Победа Байдена - довольно уверенная. Разрыв в голосах, процентах, количестве голосов, которые нужно "переложить", чтобы изменить результат и т.п. - все это в целом меньше чем в 2008, но больше, чем в 2000, 2004 и 2016, и похоже (хотя по-другому) на 2012. Разрыв в голосах, скажем, больше и 2012. То есть это "лучше, чем средняя" по меркам перевеса победа, не слабая и не "на тоненького".

Результаты прогнозистов в 2020 - умеренно хорошие, но с оговорками. Понятно примерно следующее. С "высоты птичьего полета" прогноз вообще был хорошим. Например, проект 538, на расчеты и прогнозы которого я опирался, правильно предсказал исход в 48 штатах из 50. Два штата, в которых он ошибся, это - Северная Каролина, где результат пока неизвестен (прогноз - перевес Трампа сохранится) и очень близок к прогнозу, и Флорида, где каждый прогноз сопровождался оговорками о том, как трудно опрашивать испаноговорящих граждан. Так и оказалось - именно в районах с доминированием граждан с кубинскими корнями Байден сильно отстал - и от Трампа, и от прогнозов.

Не только 48 штатов из 50, "средний результат" - и по стране, и по отдельным штатам вполне нормальный. Предсказывалась разница в 7-8%, оказалась 4-5%. С учетом того, что историческое среднее отклонение - 4%, нормально. Проблема в том, что это "среднее" по штатам складывается из точных прогнозов в одних и крупных отклонений в других. Что сработало безупречно в прогнозах 538 - это оговорка "преимущество Байдена в опросах так велико, что, даже если прогнозы ошибаются также как в 2016 году, он победит". Прогнозы примерно так же и ошиблись, как в 2016 и преимущество Байдена эту ошибку выдержало.

Вот что сейчас выглядит серьезным сбоем прогнозов - это прогнозы относительно шансов республиканских кандидатов в парламент. Все, кажется, республиканские кандидаты в сенаторы - и те, кто выиграл, и те, кто проиграл - выступили лучше прогнозов, несмотря на значительное преимущество демократов в деньгах. Они ловко воспользовались поддержкой двух категорий избирателей - тех, кто голосует редко и кто пришел на участки благодаря Трампу и тех, кто обычно голосует за республиканцев, Трампа не любит и, проголосовав за Байдена, поддержал также местного республиканца. Вообще выборы 2020 - это, грубо, отказ от Трампа, а не от республиканцев. И - об этом чуть ниже - на мой взгляд, не "отказ от трампизма".

(3) Самый распространенное ошибочное объяснение сбоев в прогнозах - это миф о "стесняющихся избирателях Трампа". Мол есть много (статистически значимо) граждан, которые голосуют за Трампа, а на вопросы социологов отвечают, что нет. Это объяснение всплыло еще по ходу республиканских праймериз в 2016 году - и хотя эти самые праймериз его каждый раз опровергали (раз за разом Трамп побеждал, набирая меньше голосов, чем предсказывали опросы), хорошо прижилось. В русскоязычной среде этот миф очень хорошо вписывается в нарратив о запуганных левыми людях, которые вынуждены скрывать свои взгляды. (Я лично знаю больше историй о людях, которые стесняются взглядов своих детей о гомосексуальности или трансгендерности, опасаясь консерватизма коллег, но допускаю, что отдельные истории "прогрессивного давления" - в той же Калифорнии, могут случаться.)

У мифа о "стесняющихся избирателях" была проблема и до выборов. Как бы он мог объяснить, что поддержка Трампа в опросах упала и там, где никаких "левых" и "прогрессивных" нет и в помине? В штатах, где консерваторы заправляют всем на всех уровнях и пользуются мощной поддержкой граждан? Но это ладно. Выборы-2020 нанесли еще один удар по мифу. Опросы слегка, в пределах допустимой ошибки, недооценили поддержку Трампа. Но они сильно, часто за пределами ошибок, недооценили поддержку республиканских кандидатов. Если верить в теорию о "стесняющихся избирателях", получается, что в Мейне стеснялись сказать о поддержке Сюзан Коллинс, которая там уже тридцать лет сенатор, которая устойчиво проигрывала по опросам и выиграла выборы? И таких историй множество. Поверить, что кто-то стесняется признаваться в поддержке того, за кого много раз голосовал (и не стеснялся признаваться), просто невозможно.

Смотрите, очень грубое, упрощенное объяснение откуда берутся неправильные объяснения "ошибок прогнозов". Очень грубо, когда человека опрашивают - даже при электронном опросе - легко (в статистическом плане) определить за кого он будет голосовать. Но очень трудно определить - собирается ли он голосовать вообще. В частности, потому, что сейчас (когда опросов проводится великое множество), на вопросы соглашаются отвечать, даже самым важным и уважаемым фирмам и СМИ, 2-5% тех, к кому обращаются. Ну то есть смотрите - социолог, проведя опрос, очень точно себе представляет, что 60% в каком-то штате предпочитают Трампа, а 40% - Байдена. Вероятность того, что избиратель с трамповским "профилем" придет на выборы - 50%, что байденовский - 70%. На основе этого прогноз - 52% Трамп, 48% Байден. Но трамповская явка оказывается чуть выше - 60% шанс вместо 50% и результат выборов 56% на 44%, крупная победа. Никаких "стесняющихся избирателей" не было, а ошибка прогноза налицо.

(4) Есть вещи, которые не так-то просто интерпретировать и правильный вывод был бы - "плохо понятно". "Ядерные" сторонники обеих партий интерпретируют выборочные результаты в свою пользу, а реальность сложнее. Например, во Флориде, вопреки прогнозам, уверенно победил Трамп. Победу ему обеспечили "потомки беженцев с Кубы" - и, конечно, консервативная часть спектра заполнена комментариями о том, что слово "социализм" для беженцев с Кубы - это не абстрактная страшилка, а вполне актуальная. Это правильно, спору нет. Но та же самая Флорида проголосовала "за" на референдуме о введении минимальной заработной платы на уровне штата - $15 долларов (федеральная - $7,5). То есть за совершенно левое предложение со стороны "социалистического крыла" демократов - Берни Сандерса и Александры Оказио-Кортес.

Лично я в итогах голосования 2020 вижу "большой тренд" - движение центра тяжести американской политики в сторону, во-первых, большего экономического прогрессивизма (больше социальных программ, больше регулирования) и, во-вторых, идеологического консерватизма. Конечно, это движение в сторону консерватизма по-своему относительное - например, двадцать лет назад однополые браки были предметом дискуссий о будущем, а сейчас они совершенно нормально воспринимаются и поддерживаются всеми частями политического спектра и больше не являются "разделяющим вопросом". Тем не менее тренд на, скорее, замедление либерализующих изменений в общественной сфере.

Это двойное движение - больше государства в сфере экономики, меньше новизны в социальных отношениях - меня вдвойне расстраивает. По обоим направлениям это противоречит тому, куда бы смещалось общество по моим предпочтениям - я бы хотел видеть меньше государственного вмешательства в экономике и меньше общественного вмешательства в личной жизни. (Да, трансгендеры - и все остальные - могут сами выбирать, в какой туалет ходить, а если какой-то институт хочет сделать все туалеты гендер-нейтральными, я не против.) Но тут совершенно неважно, чего хочу я - я пытаюсь анализировать и понимать происходящее, а не подгонять отдельные факты под приятный нарратив".