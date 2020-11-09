"Я сначала хотел сказать пару ласковых о перестановках в правительстве, а потом подумал: зачем? Пупкина на Петрова, Петрова на Пупкина - вот и вся суть. Все, как в басне "Квартет", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Ну ведь правда же, до смешного: заведовал человек Дальним Востоком - переброшен на природу. Сферический бюрократ в вакууме.

В развитых странах парламент формирует правительство, публично обсуждаются кандидатуры на министерские посты, их программы, учитывается мнение граждан. Ты сразу понимаешь, что если этот политик придет, то будет повышать налоги или снижать импортные пошлины, а другой - бороться с мусоросжиганием, например.

У нас же давно нет смысла обсуждать то, на что мы не можем повлиять. Какие-то кулуарные договоренности, какие-то новые распилы - а по итогу для страны не меняется ничего.

Вон, Медведев ушел, Мишустин пришел. Скоро год, как поменялось правительство. И что, прошли реформы? Может, я чего не заметил?"