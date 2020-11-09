"Безусловно разделяя восторги российских либералов в связи с победой демократа Джо Байдена на президентских выборах в США, рискнул бы в эту бочку меда вбросить ложку дегтя, запах которого может оказаться заметным уже совсем скоро на ближайших к России пространствах. Речь идет о возможном приостановлении процесса афганского мирного урегулирования, начатого администрацией Трампа во имя его идеи мировой самоизоляции Америки. Его обещания спасти жизни американских парней и вывести своих солдат из Афганистана или значительно там сократить их присутствие были одним из главных трендов внешней политики Вашингтона", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"Итогом этого стало подписание в феврале 2020 года в Дохе(столица Эмирата Катар) соглашения между США и "Талибан"*, центральным пунктом которого стало обещание Вашингтона значительно сократить свой военный контингент в Афганистане. Тогда заговорили об историческом шансе на прекращение 40-летней афганской герильи, начавшейся со вводом советских войск в 1979 году.

Ведь соглашение предусматривало также и начало прямых переговоров между "Талибан"* и афганским правительством в Кабуле. На сегодняшний день эти афгано-афганские переговоры практически не сдвинулись с мертвой точки и одной из причин этого является нежелание президента Афганистана Ашрафа Гани уступить власть в стране, что кажется неизбежным при договоренностях о создании коалиционного правительства. Поэтому главной его тактикой стало затягивание переговоров в ожидании президентских выборов в США, это обстоятельство ни для кого не является секретом ни в самом Афганистане, ни за его пределами.

Причина этого проста: Ашраф Гани рассчитывал на поражение Трампа и приход в Белый дом кандидата от демократов, с которыми у президента Афганистана давние и тесные связи. Известно о крупных пожертвованиях, которые Гани делал в предвыборную кампанию Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

Чего хотел бы видеть президент Гани от президента Байдена? Серьезного пересмотра всей афганской политики США при Трампе, вплоть до приостановки обещанного вывода американского контингента, отставки трамповского спецпредставителя по Афганистану, этнического афганца Залмая Халилзада, главного мотора всего мирного афганского процесса, который стал за эти годы ненавистным для дворца Арг в Кабуле, резиденции афганского президента...

Как ответят на это талибы*? Высока вероятность, что, как всегда, когда им нужно показать свои амбиции - усилением террора не только против правительственных сил, но и против американцев. Фракции в "Талибан"* - разные, от голубей, тех, что переговариваются в Дохе, до ястребов, работающих в "поле".

Если ястребы возьмут верх, война - их хлеб, то очередной виток кровавой афганской междуусобицы может стать триггером новых потрясений и в Центральной Азии, - описываю здесь общую картину, которая наиболее болезненно может сказаться в Киргизии и Таджикистане, союзных России, но не слишком стабильных странах.

Остается надеяться, что при 46-м президенте США Джо Байдене, Белый дом будет исходить в своей новой афганской политике не только из стремления сохранить своего человека в Кабуле..."