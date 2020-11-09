"Половина моей ленты несколько дней упоенно обсуждает выборы в США.Поздравляет Байдена и проклинает Трампа (вариант - проклинает Байдена и восхваляет Трампа), считает голоса выборщиков, публикует картинки и диаграммы, радуется смене власти, огорчается смене власти... Я за происходящим слежу, но примерно как за чемпионатом Германии по футболу: не более чем с некоторым любопытством. Потому что живу не в США (как, кстати, и подавляющее большинство обсуждающих выборы между Байденом и Трампом).Потому что не могу и не возьмусь компетентно судить о том, что изменится в США при президенте Байдене", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"И потому что прекрасно понимаю, что от результата этих выборов наша жизнь если и изменится, то в очень малой степени. Да, возможно, Байден будет вести чуть более жесткую линию по отношению к Путину. Да, возможно, будет сказано больше громких слов. Но, скорее всего, словами и ограничится: принципиальных изменений в делах ждать не стоит. А непринципиальные не заставят российские власти поменять линию, которую они проводят.

Заставить их это сделать можем только мы сами.

И если бы такое же количество энергии, как сейчас выплескивается при обсуждении американских выборов, было потрачено на увеличение вероятности смены власти в собственной стране - например, на президентских выборах 2018 года, - может быть, что-то поменялось бы?

Но одни "топили" за путинскую куклу Собчак, делая вид, что не понимают ее прочных связей с Кремлем, другие гордились тем, что не пойдут на выборы, и помещали на аватарки надпись "Я не голосую" (что только увеличило процент голосов за Путина), а третьи строили планы, как они все здорово устроят после того, как режим волшебным образом рухнет...

Через год - выборы Госдумы и многих региональных законодательных собраний. В том числе, в Петербурге, Пскове, Карелии. Участвуйте. Выдвигайтесь. Помогайте оппозиционным кандидатам, если не хотите сами ими быть. Записывайтесь в наблюдатели и члены избирательных комиссий: мало победить - надо потом еще не дать украсть победу. Распространяйте материалы оппозиции. Объясняйте своим друзьям и знакомым, что происходит в стране и городе.

Да, это требует времени - гораздо больше, чем на обсуждение выборов в США.Но именно это может повлиять на нашу жизнь. Не будьте избирателями-теоретиками. Будьте избирателями-практиками".