"Мы, россияне, существующие в заднице пещерного варварского капитализма с примесью неофеодализма, с минимальными социальными гарантиями, причем ежегодно усыхающими, гордо осуждаем условных демократов за их "левизну", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"В чем эта левизна заключается, в требовании минимального уровня бесплатного здравоохранения для всех? В чем неадекватность этой идеи? Я бы посмотрел на реакцию критиков, если бы у нас ликвидировали тот обрубок бесплатной медицины, который еще остается.

За предложение повысить налоги для богатейших слоев населения и компаний? На фоне постепенного размывания среднего класса и сверхконцентрации богатств в верхних стратах населения так же вполне нормальная мысль. Пример Трампа, который умудрился с многосотмиллионных доходов выплачивать мизерные налоги, умело обходя за счет грамотных юристов все требования закона прекрасно это демонстрирует.

Экологическая повестка? Глядя из нашей прекрасной страны, из-за мусорных курганов, нефтяных разливов и кислотного тумана она так же не смотрится идеалистической.

Вы понимаете, что большинство действий и предложений Байдена, которые мы ставим ему в упрек, мы же требуем от Путина?

Насчет "леваков" - успокойтесь, обычный американский левый по идеям особенно на отличается от представителя европейской правой партии, с которыми мы прекрасно уживаемся. И если Штаты будут больше похожи на условную Канаду, то хуже для мира не будет.

Ради общественного блага и спокойствия, чтобы не плодить фанатиков, революционеров и террористов в обществе должен быть некий минимальный объем доступных для всех благ и социальных гарантий. Если вы не хотите выезжать с винтовкой из уютного элитного гетто через ворота в огромном заборе в ужасную, сорокинско-пелевинскую социальную реальность.

Да, у демократов есть ряд спорных тезисов, да - есть и не совсем адекватные персонажи, но основная масса идей полезна и для штатов, и для нас".