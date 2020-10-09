"Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке и гибели морских животных. Кого конкретно подозревают подчиненные Бастрыкина, пока не уточняется. Но есть версии, которых придерживается ряд высокопоставленных чиновников", - пишет колумнист "Ежедневного журнала".

"Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уже заявил, что произошедшее на Камчатке скорее всего не носит техногенного характера. По его словам, в пробах воды и почвы с полуострова не нашли превышения норм по нефти, нефтепродуктам и их аналогам. "Есть вторая версия - природная. Наша академия наук говорит, что в этот период времени, в период штормов, происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности", - сообщает Кобылкин.

И вообще ничего страшного, по мнению Кобылкина, не произошло. Нет там, на этой Камчатке, никакой экологической катастрофы, поскольку ни один человек не погиб, заявляет главный природозащитник России. Видимо, с точки зрения человека, которого Путин, со свойственным ему специфическим чувством юмора, поставил защищать природу, и гибель Аральского моря, и недавняя утечка дизельного топлива в Норильске тоже не являются экологическими катастрофами. Там ведь тоже жертвой стал такой пустяк, как природа.

В ведомстве Кобылкина вообще собрались оптимисты. На сайте Минприроды Камчатки появилось фото "чистого пляжа" со следующим комментарием: "Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано". Местные жители, которые своими глазами видели этот пляж, заваленный трупами морских животных, стали наперебой предлагать сотрудникам Минприроды искупаться в "нормальной" воде.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов выдвинул несколько версий происходящего, но больше всего ему нравится обвинять водоросли или вулканы...

В Авачинском заливе Тихого океана погибли 95% донных животных. Берег Авачинской бухты завален мертвыми осьминогами, морскими ежами и тюленями. В морской воде специалисты выявили загрязнение в 2,9 раза по фенолам, в 3,6 раза по нефтепродуктам, в 10,8 раз по фосфат-иону, в 6,7 раз по железу. Свыше 60 человек обратились к медикам по поводу ожогов глаз после пребывания в морской воде.

Итак, список подозреваемых. Полигон Минобороны Радыгино, где захоронено ядовитое ракетное топливо и регулярно происходят стрельбы. Из всех опасных объектов находится ближе всего от места катастрофы.

Козельский полигон ядохимикатов. Чуть дальше полигона Радыгино, но тоже неподалеку.

Подводные лодки и корабли ВМФ. По понятным причинам могут оказаться в любой акватории, вблизи любого берега.

Три вулкана: Корякский, Авачинский и Козельский. Находятся в глубине полуострова, дальше других подозреваемых от побережья.

Водоросли. Факт своего присутствия на месте преступления не отрицают, как и факт токсичности в момент цветения, но вот что касается загрязнения химического состава воды, тут у них, видимо, алиби.

Алексей Навальный как-то мрачно пошутил, что если ведомство Бастрыкина возбудит уголовное дело по факту его отравления, то обвиняемым будет он сам. Есть сильное сомнение, что СКР станет трясти Минобороны из-за каких-то осьминогов с морскими ежами. Обвинят хулиганствующие вулканы с водорослями, а может, приговорят к лишению свободы океан. А что, он же Тихий, смолчит..."