Публицист делится в Facebook своими взглядами на ситуацию в Нагорном Карабахе, отмечая, что в случае любого конфликта правы те, кто хотят дать людям больше прав и свобод, а неправы те, кто хотят их ограничить.

"1). С началом этой войны, читая высказывания обеих сторон и их симпатизантов, я окончательно понял, что совершенно не могу выносить национал-патриотические высказывания о территориях как собственности какого-либо народа или государства - "чей Крым?", "чей Карабах?", "чья Москва?" и т.д.

На мой взгляд, единственно возможный ответ на них: "ничьи!". Любая земля принадлежит только Господу Богу, в своем долготерпении позволяющему проживать на ней всяким людишкам. Которые, однако, этого не ценят и вместо того, чтобы просто жить, радуясь смене сезонов и урожаям, создают всевозможные "государства", развешивают флаги, поют гимны, да еще и начинают убивать друг друга во имя того, чьи именно флаги будут там развешены.

Туда же относятся и все прочие "патриотические" рассуждения. От "великой Армении от моря до моря", "южных ворот России" и "азербайджанцы - кочевники, появившиеся тут только недавно" до "Карабах - международно признанная территория Азербайджана", "суверенитета", "нерушимости границ" и "династии Севефидов".

Не знаю, был ли прав д-р Джонсон насчет "последнего прибежища негодяя", но об ограниченности ума все эти "патриотические" рассуждения точно свидетельствуют. Тем более что обычно они сопровождаются повышенным тоном, сжатыми кулаками и полной неготовностью к рефлексии.

2). Единственное, что реально имеет ценность - это права и свободы людей, проживающих на той или иной территории. И в случае любого конфликта правы те, кто хотят дать людям больше прав и свобод, а неправы те, кто хотят их ограничить. Соответственно, любая война и вообще насильственные действия оправданы только тогда, когда они производятся против стороны, активно ущемляющей права людей, проживающих на их территории, и только в том случае, если они должны привести к освобождению этих людей, а не дополнительному ухудшению их положения.

3). Могут ли военные действия Азербайджана и Турции привести к увеличению прав и свобод людей, в настоящий момент проживающих на территории Нагорного Карабаха? Вопрос риторический! В Азербайджане сейчас одна из наиболее жестоких диктатур на пост-советском пространстве. С вечными несменяемыми Алиевыми во главе, отсутствием конкурентных выборов, массовыми посадками и пытками несогласных, запретом НКО и свободных СМИ и т.д.

В то же время непризнанный Нагорный Карабах - наоборот, чуть ли не самая свободная часть экс-СССР (возможно, Эстония еще примерно на том же уровне находится). Со всеми демократическими институтами, мощнейшей политической конкуренцией, полным отсутствием коррупции, кучей независимых НКО и СМИ, абсолютной свободой бизнеса и т.д.

Контраст - поразительный! Это не говоря уж о том, что в Азербайджане все эти годы проповедуется открытая ненависть к армянам. Поэтому вполне вероятно, что в случае вступления азербайджанских войск на территорию Нагорного Карабаха все проживающие там люди будут просто убиты. Совсем открыто это, вроде, не произносится, но в общем и целом всем более или менее понятно, что, план примерно таков, поэтому тут, вроде как, и повода для дискуссий быть не может. Вполне очевидно, что все симпатии могут быть только на стороне потенциальных жертв, а не потенциальных убийц.

4). Другой вопрос: могут ли военные действия Азербайджана и Турции привести к увеличению прав и свобод людей, проживающих на территории самих Азербайджана и Турции?Честно говоря, думаю, что тоже нет. И там, и там сейчас довольно жесткие диктатуры, а военные победы обычно служат лишь укреплению подобных режимов.Разумеется, азербайджанцы и турки возмущенно с этим не согласятся (а те кто согласится, не решатся сказать об этом вслух), однако парадоксальным образом, думаю, что для них самих тоже было бы лучше эту войну проиграть. Авось режимы Алиева и Эрдогана от этого хотя бы немного ослабнут, а то и вообще рухнут - и вот тогда жить и в Азербайджане, и в Турции станет существенно лучше и свободнее.

5). Единственная группа людей, чье положение действительно могло бы улучшиться вследствие гипотетической азербайджано-турецкой победы - это порядка 300 тыс. азербайджанских беженцев из прилегающих к Нагорному Карабаху районов. Которые, насколько я знаю, вот уже больше 25 лет живут во временном жилье и чуть ли не палаточных лагерях на территории Азербайджана (разумеется, Алиевы давно могли бы построить для них нормальные дома на нефтегазовые доходы, но там же вся идеология строится на "скоро мы отвоюем всё назад", поэтому людей держат в невыносимых условиях вполне сознательно).

Существование этих людей - для меня единственный важный гуманитарный аргумент в пользу азербайджанской стороны против всех вышеперечисленных. И я уверен, что их проблему надо как-то решать. Однако очевидно, что эта проблема не может решаться за счет уничтожения других людей, но лишь с помощью переговоров.

Самым разумным их итогом на мой взгляд, могло бы стать признание Азербайджаном права армян на существование и либо признание независимости Нагорного Карабаха, либо в крайней случае придание ему максимально широкой автономии по принципу "одна страна две системы". А со стороны Карабаха это должно было бы повлечь возврат Азербайджану семи окружающих НКАО районов, которые, насколько я знаю, в основном так и стоят пустыми, просто как буферная зона, позволяющая хотя бы немного отодвинуть линию фронта от жилых домов. Впрочем, возможны, наверное, и другие варианты.

Резюмируя: я не поддерживал аннексию Крыма, поскольку она привела к уменьшению прав, свобод и возможностей проживающих в Крыму людей, и тем более не поддерживал создание "народных республик" Донбасса, где за сами слова "права и свободы" сразу пытать начинали. Однако никакого отношения к "культу суверенитета" и "украинскому национал-патриотизму" эта позиция не имела. Ни суверенитет, ни национал-патриотизм для меня никакими ценностями не являются. Поэтому по отношению к Нагорному Карабаху моя позиция выглядит диаметрально противоположено, и я от всей души желаю ему устоять перед лицом нынешней азербайджано-турецкой агрессии. Дикси".