"Судя по сообщениям, поступающим с карабахских фронтов, на 11-й день войны там намечается определенный перелом - на южном фланге боевых действий в районе Джебраила армянским военным удалось окружить и уничтожить значительное количество живой силы и техники азербайджанской армии", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"Поскольку официальный Баку, в отличие от Еревана, не сообщает о своих военных потерях, то о произошедшем можно будет судить по изменению риторики азербайджанских властей. Собственно, это изменение уже стало заметно еще до возникновения "Джебраильского котла", когда президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве условия для прекращения боевых действий назвал не полный вывод армянских войск из Нагорного Карабаха, как он утверждал раньше, а хотя бы только объявление армянской стороной графика вывода своих войск.

Заметим, что точно так же недавно изменили свою позицию афганские талибы* на переговорах с США. Сначала моджахеды требовали от них безоговорочного и полного вывода американских войск из Афганистана, а затем были вынуждены признав реальность, умерить категоричный тон, предложив Вашингтону объявить график вывода своих войск. Только после этого переговоры США - "Талибан"* стали возможны.

Так что уже надо внимательно следить за тем, как и что говорят в Баку".