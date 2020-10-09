"Правильно мэрия социальные карты старикам блокирнула. Они ведь что, шельмецы эти великовозрастные, удумали? Взяли моду кататься на общественном транспорте!" - пишет сценарист на своей странице в Facebook.

"Веселыми бандами собираются у остановок автобусов, у входов в метро. Похихикивая, посматривают на часы. И в самый час пик оживленной гурьбой вваливаются в вагоны и салоны. Шумят, танцуют, дерзят молодым. Докапываются до школьников и говорят, что им до пенсии еще далеко, что школяры - неудачники, что старикам повезло наслаждаться полной жизнью на пенсии, до которой школьникам еще жить и жить.

Да и подумайте, что может быть веселее поездки в переполненном автобусе? Иной раз в набитом салоне можно и ноги поджать, а не упадешь - будешь висеть зажатый другими пассажирами. От этих пенсионеров спасу нет. Ведь что им стоит пройти десять кварталов до ближайшей поликлиники? Нет же, хитрецы, прутся в трамвай дышать там и находиться!

Вот скажите мне, что вообще старику делать на улице? уже все сделали, чтобы не было на улице находиться интересно. Уж и парки повырубали. И скамейки поунесли. И на тротуары самокатчиков выпустили. Ан, эти пенсионеры лезут на улицу и лезут. Им и Соловьева семь дней в неделю и Киселева восемь дней, а они, хулиганы, с утра до вечера по метро шастают, да по МЦК куролесят.

Может старикам не только соцкарты, но и двери подъездов заблокировать?Человек ведь если старше 65 лет, он ведь должен сидеть и не высовываться. Желательно в бункере. Брать пример с президента.

Не понимаю я стариков. Неужели так сложно сидеть годик в четырех стенах без продуктов, медицинской помощи, без чистого воздуха прогулок и без дружеского общения?"