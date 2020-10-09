"Путину уже 68. Следить за возрастом президента теперь важнее, чем за его политикой, поскольку в политике позитивных перемен не будет, а вот возраст все ближе подступает к той опасной черте, когда от любого человека можно ждать неприятных неожиданностей. Обнулившийся Путин имеет теперь право по Конституции править Россией еще 16 лет, и за это время с большой вероятностью может стать похож на позднего Брежнева", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Что пожелать Владимиру Владимировичу в такой важный день? Хотелось бы пожелать удачи, поскольку все позитивное, что сторонники Путина приписывают его мудрому курсу, было связано именно с удачей. Высокие цены на нефть в нулевые обеспечили рост доходов населения. Проблемы развития Украины позволили убедить российского обывателя, что демократия хуже автократии. А кризисные явления на Западе дали возможность этого обывателя пугать: "Хотите как в Париже?". На подобном фоне и произошло обнуление.

У Путина нет идей по развитию России, нет умения эффективно управлять страной, нет желания привлекать во власть кого-то кроме людей, помогающих ему бесконечно продлевать сроки своего правления. Поэтому дальнейшая наша жизнь при Путине будет в лучшем случае продолжением той стагнации, которая существует с 2009 года, а в худшем - быстрым падением в нищету. И только удача может помочь удержаться на первом варианте "развития" и не перейти ко второму. В данном случае его удача - это, увы, судьба каждого из нас, поскольку мы обречены сидеть с Путиным вместе в старой рассохшейся лодке, гадая сколько времени она еще продержится на воде.

Никто эту лодку не раскачивает. Опасность возникает не от качки, а от того, что лодку нашу более двадцати лет никто не ремонтирует, поскольку все ресурсы уходят на строительство роскошных яхт для тех, кто уплывает за рубеж.

Если лодка лет через пять или десять потонет, те, кто помоложе, смогут доплыть до берега. Те, кто постарше и послабее, утонут. Жизнь, конечно, не кончится. Но кое-кому все же удача не помешает".