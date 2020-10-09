"В гостиницах иногда приходится сталкиваться с неприятнейшим явлением. В ванной, бывало, захочешь помыться под душем; вроде, ура-ура, горячая вода есть! Врубаешь, залезаешь, ждешь, пока нагреется... И нагревается, собака! Так нагревается, что выскакиваешь с дикими ругательствами и воплями! "Вот суки!" - говоришь себе, имея в виду непонятно кого - то ли небесную канцелярию, то ли гостиничного сантехника. "Это ж надо - почти крутой кипяток; они там озверели?!" - пишет социальный психолог в "Живом журнале".

"Ну, мыться-то надо. Пытаешься убавить напор горячей; чуть пошевелишь кран - бац! Горячая практически перекрывается намертво! Пытаешься залезть - снова отскакиваешь с проклятиями. Да что ж такое? Под ледяной, что ли, мыться?!

Пытаешься прибавить горяченькой; хрясь! Опять почти что кипяток - пар, блин, валит! Руку к крану протягивать боязно - ну как обварит? Наконец, прикрываешь - еле-еле, едва-едва, чуть касаясь... Ни фига: опять бежит почти холодная. Да что за елки-палки!

Вот так стоишь, голый и босый, крутишь дурацкие ручки, стараясь не дышать, тщась прилагать усилия в миллипаскалях... или в наноньютонах? Черт знает! Холодно, сыро, противно, конца не видно...

Так оно и с русским народом - те же противоречивые чувства. То все терпит, терпит, ни на что не реагирует, доходит до полного толстовства, "ссы в глаза - божья роса" и прочие, столь же христианские русские поговорки. То вдруг - нна! - звереет вдруг так, что счет погибших - на миллионы, и конца не видно, и спасу нет...

То полная апатия - то необузданное зверство; кто и когда сумеет повернуть ручку так, чтобы "немытая Россия", наконец, СМОГЛА БЫ ПРОСТО ПОМЫТЬСЯ?"