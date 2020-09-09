"Про фотографии с последних минских разгонов. У одних видны лица - красивые или нет, добрые, печальные, разгневанные, отрешенные. У других лиц нет. Маски. И, как видели уже несколько раз, как только маска с силовика срывается, он закрывает лицо руками и с воем убегает, как гоголевский персонаж из разряда нечистой силы", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Одни идут на риск под дубинки не скрываясь и рискуя, другие, на казенных харчах и неплохой по белорусским меркам зарплате, имея за спиною мощь и поддержку всей репрессивной машины все-равно боятся. Анонимизированные люди-функции, чья задача дубинкой защищать чужое право на власть, коррупцию, беззаконное и растленное правление.

Самое же печальное, что параллельно они бьются за продолжение собственного закабаления, за отсутствие будущего и закабаление своих детей. За новый феодализм, где им уготована роль не баронов, а цепных и легко заменяемых псов режима.

Причем зарплата, вроде бы неплохая по местным меркам, что российского, что белорусского "силовика" обычно не дотягивает даже до уровня немецкого или голландского мусорщика, или польского рабочего с невысокой квалификацией. Дубиночники получают относительно неплохо только по меркам своих, деградирующих и нищающих обществ.

То есть они бьются, причем достаточно отчаянно и ожесточенно, не только, чтобы сохранить несвободу и бедность у других, но и у себя самих.Единственными же выгодоприобретателями остаются только элиты, те самые феодалы, которые мнят что Белоруссию, что Россию собственным наследным уделом".