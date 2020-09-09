"В Минске лукашенковские каратели - как в форме, так и переодетые в штатское, - уверенно перешли к избиению женщин и стариков. К тому, что испокон веку считалось позорным для тех, кто считает себя мужчиной. В том числе, среди них замечены "зеленые человечки" - в форме без опознавательных знаков и в балаклавах, очень похожие на тех, кого недавно засняли в минском аэропорту. Не тот ли это "резерв сотрудников правоохранительных органов", который Путин грозился послать на помощь Лукашенко?" - задается вопросом депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"Своих карателей уже не хватает - приходится одалживать у "старшего братка"? С одной стороны, когда бесчинствуют люди не в форме - у граждан есть все законные основания дать отпор. А с другой, как пишут мне в комментах из Беларуси, "проломишь такому гоблину голову подручными средствами - в "суд" придет 10 безымянных свидетелей в балаклавах и скажут, что "потерпевший" был в форменной одежде, представился, предъявил удостоверение сотрудника органов внутренних дел и предупредил о применении физической силы. А видеозаписи "суд" смотреть не будет"...

Параллельно с избиением женщин и стариков, колхозный диктатор приглашает к себе брать интервью российских пропагандистов с низкой социальной ответственностью - на которых, чтобы заклеймить, еще надо найти место, свободное от клейма. И заявляет им, что Беларусь только на нем и держится, и что просто так он не уйдет, потому что иначе "его сторонников начнут резать". Это, видимо, должно укрепить его дух его карателей (других сторонников у Лукашенко уже нет) и заставить их еще ретивее избивать женщин и стариков.

То, что сейчас происходит в Беларуси - обыкновенный лукашизм. Точнее, фашизм 21 века. Без всяких преувеличений. То, что называется преступлениями против человечности, в соответствии с международным правом. И не имеет срока давности. И не является внутренним делом белорусского государства.

9 сентября белорусскому сопротивлению исполняется месяц. Оно обязательно победит, как бы не сопротивлялся Лукашенко и его каратели. Как бы ни врала пресс-обслуга российского диктатора о том, что в Беларуси "нет политзаключенных". И как бы ни стремился он сам помочь "социально близкому" соседу. Вопрос только во времени".