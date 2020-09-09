"Беда российского МИДа не столько в ошибочности внешнеполитического курса, сколько в том, что на Смоленской работают совершенно непрофессиональные люди типа Марии Захаровой. Дипломаты должны сглаживать проблемы международных отношений даже в том случае, когда интересы стран объективно расходятся. Но Захарову посадили в МИД для того, чтобы троллить "наших зарубежных партнеров" (как выражается Путин) на потеху российского обывателя: пусть он думает, будто мы крутые, несмотря ни на какие санкции. Её функции вообще не внешне-, а внутриполитические. Поэтому она приносит большой вред жизненным интересам России", - пишет экономист в Facebook.

"На днях Захарова умудрилась поссорить нас даже с сербами. Враг бы такого сделать не смог, но "лицо нашего МИДа" сумело. Это лицо публично дало президенту Сербии скабрезный совет сидеть перед Трампом в позе Шерон Стоун из "Основного инстинкта". Поскольку Захарова не понимает основ дипломатии, то не смогла понять и того, что дипломату лучше было бы в данном случае вообще помолчать. А отсутствие чувства юмора превратило ее попытку ущемить Трампа в неприличное панибратское "похлопывание по плечу" главы сербского государства.

Нынешний МИД превратился в совершенно позорное ведомство. Нам многое не нравится в путинском режиме, но нельзя не признать, что на многих позициях у Путина работают профессионалы, благодаря которым этот режим держится, увы, уже более 20 лет. Почти все - начиная с профессионального промывания мозгов населения и заканчивая профессиональной монетарной политикой Центробанка - эффективно работает на Кремль. Профессионалы постоянно затыкают дыры, образующиеся из-за того, что режим в целом работает не на Россию, а на интересы группы, удерживающей власть. Но Захарова недостаточно профессиональна как для роли ведущей скабрезного телевизионного шоу (что больше отвечало бы ее склонностям), так и для того, чтобы выступать от лица российского МИДа.

Моих читателей иногда удивляет, почему некоторые лица режима вызывают у меня искренний интерес. Мне интересны даже яркие злодеи, если они умны и профессиональны. Мне хочется понять природу зла, сложность человеческой натуры. Но люди вроде Захаровой взывают лишь ощущение досады".