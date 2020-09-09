"Так называемое "умное голосование" придумали в ЦРУ", - процитировал кто-то из какого-то нестерпимо-патриотического издания. "А что ж! - подумал я, - Хорошо ведь придумывает ЦРУ. Молодцы ребята!". Только не надо бы в их такой прозорливости останавливаться на такой мелочи. Пошли дальше", - пишет публицист и поэт Лев Рубинштейн на своей странице в Facebook.

"Стремление к свободе придумал Госдеп США. Чувство собственного достоинства придумали в Европарламенте. Честные выборы придумали швейцарские банкиры. А провокационные разговоры о необходимости сменяемости власти ведут прямиком в штаб НАТО.

Однажды, уже давно, мне пришлось прочитать где-то о том, что "так называемая теория относительности" была изобретена (Sic!) на средства еврейского капитала.

"Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается".

Все нормальное и человеческое придумано не здесь. А кое-что даже и на деньги еврейского капитала. И именно поэтому настоящий патриот должен все это ненавидеть и презирать.

Не важно ведь, ЧТО придумано, а важно лишь КЕМ и на ЧЬИ ДЕНЬГИ".