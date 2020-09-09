"В Беларуси появились свои "титушки" - в отличие от украинских, не только в штатском, но порой и в униформе, - избивающие и похищающие людей. После безрезультатного полицейского устрашения протеста и не оправдавшегося расчета на его естественный спад из-за усталости протестующих диктатура вновь стала прибегать к устрашению, причем не только к полицейскому, но и к неполицейскому. Точнее, к полицейскому под видом неполицейского", - пишет вице-президент фонда "Либеральная миссия" в Facebook.

"Перед визитом в Москву Лукашенко хочет усмирить "улицу", дабы предстать перед Путиным хозяином положения в белорусском сегменте союзного государства. Но теперь усмирять не только дубинками своих силовиков, дабы себя и их меньше дискредитировать, но и дубинками "титушек", т.е. силовиков в масках и без знаков отличия. Они же используются для зачистки публичного пространства от оппонентов из Координационного совета - если будет запущена конституционная реформа, то само его присутствие в стране и его голос в этой игре будут лишними.

А обвинения в недееспособности и попустительстве похищениям известных людей белорусскую власть, похоже, не очень беспокоят. Ибо дееспособность свою она видит в одолении тех, кто против нее восстал, а не в том, чтобы их защищать от ею же направляемого и управляемого нелегального насилия, используемого для подавления восставших.

Вроде бы, встреча Лукашенко с Путиным намечается на ближайший понедельник. А в воскресенье наверняка будут, как обычно, протестные акции. Могу предположить, что диктатура готовится к ним так, как к прежним не готовилась".