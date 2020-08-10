"Друзья в Белоруссии, мне в высшей степени небезразлично то, что у вас происходит: половина моих родственников (по линии папы) - из Белоруссии: Витебск, Могилев, Орша. От всей души желаю вам победы над опостылевшим диктатором", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга га своей странице в Facebook.

"Он незаконно правит страной почти четверть века - с тех пор, как в 1996 году был фальсифицирован и сделан якобы обязательным (вместо консультативного, каким он был назначен парламентом) референдум, превративший Белоруссию в президентскую республику. После этого Лукашенко незаконно распустил парламент, а новый парламент на следующие четыре года попросту назначил из числа поддерживающих его депутатов прежнего парламента.

При нем таинственно исчезали его политические противники и журналисты - и, скорее всего, они были убиты. При нем фактически уничтожены выборы, задавлены гражданские права и свободы, дубина политических репрессий обрушена на оппозицию.

Отстранив от выборов президента тех, кого он боялся, он неожиданно получил в качестве главного соперника жену одного из них - Светлану Тихановскую, собирающую многотысячные митинги.

Сегодня колхозный диктатор дрожит от страха. Признаки его страха налицо: вместо встреч с избирателями он объезжает воинские части. Армия, КГБ и ЦИК - его единственный электоральный ресурс.

Он запретил независимых наблюдателей и альтернативный подсчет голосов - который неминуемо покажет его поражение. Он приказал не допускать в Белоруссию независимых журналистов.

Послушный ему ЦИК заявляет, что чуть ли не 40% избирателей в стране проголосовали досрочно. Так не бывает нигде и никогда на честных выборах. Значит, перед нами - тотальная фальсификация. Такая же, как во время "голосования по поправкам в Конституцию" в России, когда без наблюдения и контроля можно было рисовать любые цифры.

Да, скорее всего, утром 10 августа руководство его холуйского ЦИКа с бегающими глазками попытается объявить о "победе Лукашенко". Уже называют цифры, которые будет приказано озвучить: то ли 68%, то ли 75%.

Если бы диктатора действительно поддерживало такое большинство, он бы ничего не боялся. Тогда не снимали бы с выборов оппонентов, не арестовывали бы их начальников штабов, не выкидывали из страны независимых журналистов. И уж точно не сажали бы на 10 суток за трансляцию песни Цоя "Мы ждем перемен".

Значит, никакого большинства у Лукашенко нет. Судьба Белоруссии будет зависеть от того насколько ее граждане смогут отстоять свой подлинный выбор. Любите. Можете. Победите".