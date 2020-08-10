"Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с "победой" на "выборах" президента Республики Беларусь, победу на которых в действительности, судя по многочисленным честным протоколам участковых комиссий, одержала Светлана Тихановская. То есть Лукашенко не является законно избранным президентом Беларуси, он узурпировал власть, но получил личное поздравление от Путина", - пишет депутат Псковской областной думы на своей странице в Facebook.

"Поздравление размещено на сайте Кремля сегодня в 11:05, до официального опубликования результатов выборов, умытых не только слезами, но и кровью белорусского народа. Вообще досрочное поздравление Путина - плохой знак для "победителя", Украина это уже проходила, но сейчас не это главное.

Главное в том, что миллионы голосов честных граждан Лукашенко украдены, это понимают все и, может быть, понимает (или знает) даже Путин. По существу, Путин поздравил Лукашенко не с победой на выборах, а с жестоким силовым удержанием власти. В этом смысле досрочное поздравление из России весьма своевременно: оно действительно помогает Лукашенко удержать власть. Путин оказал Лукашенко прямую публичную политическую поддержку.

Поздравление Путина Лукашенко - это поздравление узурпатору власти, объявившему войну народу и пролившему кровь. Это поздравление - признание Путиным той самой неразделенной реальности Лукашенко, которая и привела к лжи, насилию и крови. Путин существует в той же реальности. Он с Лукашенко на одной волне, они - политические братья по крови.

Это поздравление - послание и российскому обществу тоже. Лукашенко является ориентиром для Путина, а не Путин для Лукашенко. Когда мы смотрим на окровавленные улицы Минска и других белорусских городов, мы должны понимать, что это образ Путина для улиц и площадей Москвы и других городов России в самом ближайшем будущем и, возможно, раньше 2024 года.

Происходящее в Беларуси - это проекция для России. Урок белорусского общества для российского заключается в том, что "выборы" становятся выборами тогда, когда в них участвует народ. Народ делает выборы осмысленными, преодолевает фальсификации, защищает свой выбор. Воля народа - непреодолимое препятствие для любого диктатора. Поэтому диктаторы со всей яростью комплекса политической неполноценности так ненавидят свободный выбор народа и панически боятся его.

А поздравлять друг друга с удержанием власти они будут всегда - ровно до того момента, когда выбор народа лишит их власти навсегда".