"До сих пор натыкаюсь на битвы противников масок со сторонниками масок, но не очень понимаю, в чем, собственно, big deal, зачем нужно тратить время, искать какие-то исследования, которые показывают, что маски неэффективны и так далее", - пишет журналист и маркетолог на своей странице в Facebook.

"Собственно, я даже противников вакцин лучше понимаю. Я с ними не согласен, но понимаю логику: они в вакцинации видят заметные личные риски и не хотят их брать на себя. Им в их понимании есть, что терять.

Но ношение масок сейчас это небольшое неудобство на несколько минут. Маски нужно надевать в магазинах и транспорте (и, кажется, все). Что в этом такого сложного и невыносимого, если окружающих это успокаивает?

Если же дело не в невыносимом физическом дискомфорте, а в борьбе за свободу самому принимать личные решения, то как получилось, что маски возглавили список неприемлемых ограничений?

Реально, со всеми остальными ограничениями в вашей жизни все окей, только маски осталось забороть? Вы вообще выходили на улицу до ковида, телевизор иногда включали?

Все остальное нормально?"