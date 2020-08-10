"Лукашенко может арестовать еще несколько тысяч человек, может спровоцировать беспорядки, может продержаться с помощью арестов и выдавливания из страны несколько лет, но никакого выхода из тупика у него нет", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"В далеком двадцатом веке ключевым методом мирного протеста были забастовки. Они были действенны в демократических условиях, они же валили авторитарные режимы. В XXI веке массовые забастовки не играли такой важной роли, но в какой-то ситуации могут сыграть. При таком отсутствии поддержки, как у Лукашенко, мирная забастовка госслужащих - даже просто пассивная, может сыграть важную роль.

Но это не главное - Белоруссии с Лукашенко может вообще не угрожать никакое активное действие. Основная угроза - это то, что каждый белорус, наблюдая за дезинтеграцией государственной власти - вот то, что происходит сейчас в прямом эфире - будет работать на своем рабочем месте чуть меньше, чем если бы страну возглавлял лидер хоть с какой-то поддержкой.

То есть "забастовка против Лукашенко" будет не "5% граждан перестают работать", а "90% граждан работают на 5% меньше". Поскольку эти 90% - это ровно те, кто создаёт добавленную стоимость (в отличие от чиновников и силовиков), то это гарантирует отсутствие роста.

Экономические показатели Белоруссии в последние десять лет уже плохие, а будут, если Лукашенко удержит власть, еще хуже. Нет никакого сценария, при котором власть, удерживаемая целиком за счет репрессий, обеспечивает возможности для экономического роста. Все 100% эпизодов экономического роста в авторитарных режимах (таких примеров много) - это эпизоды, в которых режим удерживается за счет того, что какая-то значительная часть производительного населения богатеет и живет лучше плюс поддерживается какой-то уровень репрессий.

Китайское правительство все сорок лет быстрого роста после смерти Мао было авторитарным и репрессивным - но, главное, всегда были быстро богатевшие сотни миллионов человек. Быстрый рост в первые сталинские годы привел к смерти миллионов крестьян, но десятки миллионов жителей городов жили все лучше и лучше.

Примеров, чтобы страна устойчиво развивалась при лидере, который утратил поддержку всех производительных социальных групп и опирается только на силовиков, нет. Чем быстрее белорусы избавятся от Лукашенко, тем будет лучше".