Bundesarchiv Капповский путч

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"Может ли гражданское население оказать эффективное сопротивление силовикам? Опыт Германской революции говорит, что может. Случилось это во время Капповского путча - мятежа, организованного консервативной армейской верхушкой против молодой Веймарской республики", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"С военной точки зрения правительство перед путчистами оказалось абсолютно беззащитным. Ни одна армейская, ни одна полицейская часть поддержать его не захотели. Оставалось только бежать. По дороге, однако, кабинет успел составить воззвание, призывающее людей к всеобщей забастовке. Люди послушались и через сутки страна была парализована.

Не ходил транспорт, не выпускались газеты, не работали заводы, не функционировала почта, в Берлине были отключены газ, вода и электричество. Напрасно путчисты призывали людей возобновить работу, впустую обещали им новые выборы, зря грозили расстрелами организаторам забастовок. У новых властей даже не было возможности сообщить о своих решениях стране. Вся их власть ограничивалась правительственным кварталом.

Через несколько дней на лидеров путчистов началось давление со стороны сторонников, принуждавших их вступить в переговоры со скрывавшимся где-то в провинции правительством; через неделю, поняв, что дело проиграно, они бежали за границу.

В 1989 году растущий вал забастовок заставил правительство Ярузельского сесть с оппозицией за стол переговоров. Результатом стала договорённость о проведении в стране конкурентных выборов. Оппозиционеры их выиграли и сформировали правительство. Режим умер.

Всеобщая забастовка может стать способом решения проблемы и в Белоруссии. Если силовики сохранят лояльность Лукашенко и выдавят людей с улицы, то заставить их работать им будет не в пример сложнее. Конечно, населению и самому будет нелегко. Судя по происходящему, однако, оно готово потерпеть".