"Редкий песец добежит до середины Кремля. Но уж если добегут целых три, а их следы на кремлевском снегу пересекутся, нынешняя власть "слиняет в три дня", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Первый такой "песец" - старение, деградация, превращение в самопародию Путина и его режима; физическое угасание первого и хронический кризис второго.

Второй "песец" - возможное усиление санкций и давления Запада, ведущее к обострению экономического кризиса в России.

Третий "песец" - рост недовольства ухудшающейся экономической ситуацией и беспределом власти со стороны жителей крупных городов, перспектива глобального Хабаровска.

Эти песцы уже выбежали навстречу друг другу из точек "А", "B" и "C". Однажды они встретятся в какой-нибудь точке "D", произойдет синергетический взрыв и режим рухнет от его ударной волны. Но вот когда это случится, не знает никто".