"Иск против Facebook неожиданно сразу оказывается очень серьезным - как минимум политически. Против компании выступает, фактически, весь американский политический спектр, от крайне левых, которые ненавидят крупные корпорации, до крайне правых, которые считают, что Facebook обидел президента Трампа, сопровождая его лживые заявления о выборах специальными пометками. Трамписты считают - на мой взгляд, ошибочно - что дополнительное регулирование соцсетей пойдет им на пользу", - пишет в Facebook профессор Чикагского университета Константин Сонин.

"Отчасти Facebook стал заложником собственного успеха - покупка Instagram и WhatsApp на ранней стадии была потрясающе успешной инвестицией. Вовсе не только благодаря сильной позиции самого FB - неудачных покупок в этой области не счесть. Помимо усилий и вложенных денег удача сыграла серьезную роль - и сейчас сделала компанию очевидной мишенью. А тот факт, что Instagram и WhatsApp не были интегрированы в основную сеть, упрощает задачу регуляторам - и регуляторную, и политическую. Очень просто предлагать решение - нет никакой проблемы с тем, чтобы отделить, например, эти два бизнеса от всех остальных.

Жалеть Марка Цукерберга и других владельцев FB не стоит - они, может, от этого только разбогатеют. Рокфеллер, например, только разбогател после того, как правительство разбило его монополию, Standard Oil, на много мелких компаний. Будет ли лучше от этого потребителям? Не уверен и думаю, что нет - я недавно писал для VTimes про аналогичный иск против Google: опыт дела Microsoft в конце 1990-х показывает, что рынок прекрасно справляется с такими монополиями и сам.

Тезис о том, что Facebook сейчас занимает настолько монопольное положение, что подавляет - вплоть до нанесения серьезного ущерба потребителям - конкуренцию и делает невозможным победу над ним на рынке, мне кажется слабым. Однако я не уверен, что мнение экономистов-специалистов по отраслевым рынкам будет в данном случае решающим.

Политически иск против Facebook выглядит куда более перспективно. Во-первых, четко ясна конечная цель - отделение Instagram и WhatsApp. Во-вторых, уже готова мощная политическая коалиция в поддержку этого решения. К слову, те, кто думают, что "трампистская революция" - захват Республиканской партии сторонниками Дональда Трампа, не являющегося защитником свободных рынков - не имеет последствий для рынков и регулирования, глубоко ошибаются. Именно эта революция - основная причина единства всего американского политического спектра в деле расчленения Facebook".